BlogConnection: nel Salento nasce un nuovo concetto d’agenzia

I dettagli

LECCE – BlogConnection Agency è un ambizioso progetto ideato a novembre 2017 da Alessandro Bagnato, filosofo ed appassionato di comunicazione, che da sempre si occupa di social media, marketing e promozione degli artisti. Questa giovane realtà con sede nel Salento non è la classica agenzia di comunicazione, ma punta a diventare un punto di riferimento per aziende e professionisti di ogni settore. Occuparsi di comunicazione oggi significa essere in grado di fornire notizie attraverso un linguaggio comprensibile. Non è una sfida facile, ma l’obiettivo è riuscire a garantire al pubblico informazioni utili e servizi per muoversi con destrezza nel grande universo di internet, consapevoli delle potenzialità dei social oltre alla molteplicità di app esistenti. BlogConnection, nato come semplice blog di comunicazione digitale su blogger, è riuscito a catturare l’attenzione dei visitatori e in un anno di attività le cifre hanno evidenziato una crescita notevole degli utenti interessati. Ad Alessandro Bagnato si sono affiancati Michela Zanarella, giornalista pubblicista, Lara Zavatteri, anche lei giornalista e Alexandru Borbiro, Ceo di AZ Web Design, azienda fiorentina: sinergie e collaborazioni che hanno dato un’impronta diversa alla struttura, ora il sito è in una piattaforma professionale: www.blogconnection.eu.

BlogConnection è in grado di realizzare siti personalizzati, grafica in alta definizione, spot pubblicitari e soprattutto far aumentare la percezione della popolarità nel web ad aziende e privati. Nel portfolio l’agenzia vanta la cura dell’immagine di Vittorio Brandi, ex giocatore di basket ed ora capitano e testiomonial dell’ASH Baskin di Taranto. Un uomo dalla vita entusiasmante. Nonostante le difficoltà ha continuato a seguire la sua strada, a completare il disegno che voleva colorare, ed è giunto ad essere selezionato, dopo una vita dedicata allo sport, al concorso indetto da Samsung Italia “Corri per il sogno, diventa tedoforo”. Così, grazie alla sua storia, è riuscito a rappresentare la sua città natale, Ostuni, e la sua regione, alla manifestazione sportiva più importante al mondo, nel 2012 e nel 2018: i Giochi Olimpici. BlogConnection ora si pone l’obiettivo di lavorare con entusiasmo al fianco di Vittorio Brandi e dei diversi clienti, mettendo a disposizione serietà, innovazione e competenza.