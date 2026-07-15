A Bitonto per Visioni Periferiche appuntamento con Claudio Giovannesi

Sabato 18 luglio, alla Cittadella del Bambino (ex Contessa) a Bitonto il regista incontrerà il pubblico del festival in occasione della proiezione di “Hey Joe”

BITONTO – La quarta edizione di Visioni Periferiche prosegue sabato 18 luglio alla Cittadella del Bambino (ex Contessa) di Bitonto con un nuovo appuntamento dedicato al cinema italiano contemporaneo. Il festival ideato e organizzato dal Collettivo Keep Rolling, con la direzione artistica di Nicolò Ventafridda, continua a trasformare la periferia bitontina in uno spazio di incontro tra autori e pubblico, facendo della visione condivisa un’occasione di confronto e partecipazione culturale.

Un progetto in particolare che, attraverso la presenza di registi, attrici e protagonisti del cinema italiano contemporaneo, restituisce valore all’esperienza collettiva della sala e al dialogo diretto con chi il cinema lo realizza. Protagonista della serata sarà il regista Claudio Giovannesi con “Hey Joe”, che accompagnerà il pubblico in un confronto prima del film e nel consueto Q&A al termine della proiezione.

La serata prenderà il via alle ore 20:00 (ingresso gratuito dalle ore 19:00) con il talk moderato dalla critica cinematografica di Mow Magazine, Ilaria Ferretti.

Alle ore 21:00 seguirà la proiezione di “Hey Joe”, film presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024 e interpretato da James Franco e Francesco Di Napoli. Ambientato nella Napoli dei primi anni Settanta, racconta la storia di Dean Barry, veterano americano che torna in Italia alla ricerca del figlio nato dalla relazione con una giovane donna conosciuta durante la Seconda guerra mondiale.

Dopo venticinque anni di assenza, il tentativo di recuperare il tempo perduto si scontra con una realtà profondamente cambiata: il figlio è ormai un uomo, cresciuto in un contesto segnato dalla criminalità e privo di qualsiasi interesse nei confronti del padre. Attraverso il loro difficile incontro, “Hey Joe” riflette sulle conseguenze della guerra, sul peso della memoria e sulla complessità dei legami familiari spezzati dal tempo. Al termine della proiezione il pubblico potrà inoltre partecipare al consueto Q&A con Claudio Giovannesi, prima del dj set conclusivo a cura di Paolo Hz.

Il festival prosegue poi venerdì 24 luglio con un appuntamento dedicato a “Un anno di scuola”

(2025), film di Laura Samani vincitore del Premio Orizzonti per il migliore attore (a Giacomo Covi) nella 82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con ospite l’attrice protagonista Stella Wendick.

Secondo appuntamento, invece, per il pubblico più giovane sabato 25 luglio con la proiezione del film d’animazione “Una barca in giardino” (2024) di Jean-François Laguionie. Chiusura affidata, giovedì 30 luglio, a “Duse” (2025) di Pietro Marcello alla presenza dell’attrice della pellicola presentata alla 82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Gaja Masciale.

Visioni Periferiche è patrocinato da Regione Puglia, Comune di Bitonto, Apulia Film Commission e Fondazione Vincenzo Casillo, e realizzato in partenariato con Cinema dei Piccoli, U-LAB APS, InfoPoint Bitonto, B&Bitonto ETS, Buone Mani APS, Cooperativa Ulixes, OPS Cooperativa Sociale, FABLAB Bitonto e DaBitonto.

Sabato 18 LUGLIO – HEY JOE di Claudio Giovannesi

Ore 19:00 ingresso, accoglienza con selezione musicale.

Ore 20:00 talk – ospite Claudio Giovannesi (regista), modera Ilaria Ferretti (critica cinematografica Mow Magazine).

Ore 21 proiezione film.

A seguire Q&A con il pubblico.

Conclusione con Dj Set a cura di Paolo Hz