Bitonto Blues Festival, dal 5 al 7 settembre la 13esima edizione

Sul palcoscenico della suggestiva piazza Cattedrale, per il Bitonto Blues Festival, si esibiranno musicisti straordinari, tra cui la vocalist giamaicana Deviana P. Morgan. Concerti gratuiti

BITONTO – Artisti straordinari e musica di qualità saranno ancora una volta i protagonisti della tredicesima edizione del Bitonto Blues Festival, diventato negli anni un evento importante a livello nazionale. Da venerdì 5 settembre la rassegna musicale, che prevede 6 concerti gratuiti, tornerà ad affascinare il pubblico con i suoi ritmi inconfondibili. Il cuore pulsante del festival sarà come sempre la splendida cornice di piazza Cattedrale, che si trasformerà in un vero e proprio tempio del blues.

“Anche quest’anno il Bitonto Blues Festival si presenta come un grande evento che abbraccia musica, passione, ma anche comunità – sottolinea il direttore artistico Beppe Granieri –. La 13ma edizione, infatti, ha registrato un’importante partecipazione e un forte entusiasmo del “popolo social”, confermandosi come appuntamento culturale di rilievo non solo per la città, ma anche per l’intero territorio”.

Ad aprire il Bitonto Blues Festival

nella serata di venerdì 5 settembre, sarà Gianluca De Palo, musicista lombardo dalla chitarra affilata e dall’anima blues profondamente autentica. Con la sua tecnica fingerstyle e l’armonica dona al pubblico un sound graffiante e allo stesso tempo poetico.Si continua con una combo esplosiva: X Jam Band & Deviana P. Morgan, insieme per una serata di rhythm & blues ad altissimo voltaggio.

Un mix perfetto tra groove e una voce che arriva dritta al cuore. X-Jam è un super gruppo capitanato dal percussionista Luca Giometti che ha collaborato con i nomi più impostanti del blues e del fusion internazionale, che propone un fantastico repertorio della black music, interpretato dalla vocalist giamaicana Deviana P. Morgan. Il progetto musicale “Singin’ The DIVAS” è in sostanza un tributo alla musica nera al femminile dagli anni ’60 ai nostri giorni, attraverso le figure delle più grandi interpreti che ci hanno regalato canzoni meravigliose e grandi emozioni.

La seconda serata di sabato 6 settembre accoglierà un grande musicista genovese, tornato da qualche anno in Puglia, sua terra natia. Giacomo Caliolo negli anni ’70 ha aperto i concerti di numerosi artisti come De Gregori, ha scritto testi per Mal dei Primitives e Cristina Hansened e per un decennio ha suonato nella formazione dei Rondò Veneziano. A metà degli anni ’90 il colpo di fulmine e la passione per il blues, con l’inizio dell’avventura della band che sa come far vibrare ogni nota: Giacomo Caliolo & The Blues Groovers, un gruppo affiatato che ha già infiammato festival e club in tutta Italia.

Nella seconda parte di sabato, si esibirà una band che sa come far muovere ogni fibra del corpo: sono i veneti The Twisters & Alice Violato. Con alle spalle anni di live nei migliori festival italiani ed europei, i Twisters sono una garanzia di ritmo e divertimento. Al loro fianco, la voce potente e raffinata di Alice Violato, una delle interpreti più brillanti della scena blues italiana. Tra swing, rhythm & blues e tanto groove, ci sarà spazio per emozioni uniche ed energia coinvolgente.

Il Bitonto Blues si chiuderà domenica 7 settembre, con 2 concerti esplosivi. Sul palco, una formazione tutta pugliese capitanata dal cantautore Vi Rey, istrionico performer soul e funky, che regalerà al pubblico grandi successi del panorama musicale soul, funky e rhythm & blues. Solitamente, durante l’esibizione della Vi Rey Band, gli spettatori preferiscono ballare, piuttosto che restare incollati sulla propria sedia.

La tredicesima edizione avrà una degna conclusione, ospitando il compositore Marco Bartoccioni, in arte Bartok, un musicista italiano di fama internazionale, virtuoso della lap steel guitar, chitarrista e polistrumentista con oltre 25 anni di carriera alle spalle. Ha collaborato con numerosi artisti internazionali, tra cui Teresa De Sio, Mike Greene, Millie McLane, Chad Cromwell, Adam Nitti, Dave Bechtel, Lecia Louise e Leszek Cichonski .

La sua musica lo ha portato in tounèe in tutto il mondo: Stati Uniti, Russia, Francia, Germania, Svezia, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Polonia, Inghilterra, Belgio, Bulgaria e Spagna. La Marco Bartoccioni Band è un progetto musicale sperimentale che fonde il blues tradizionale con influenze rock ed elettronica. Utlizzando strumenti come Theremin, Moog, Drum Pad e Lap Steel, il trio crea sul un’esperienza sonora moderna, vibrante e originale.Ogni sera, dalle 20.30 alle 21, il conduttore Pierluigi Morizio terrà un “Focus Talk” con diversi ospiti, su temi importanti quali: “L’energia e l’ambiente”, lo “sport” e la “cultura”. A seguire i concerti gratuiti (ore 21), trasmessi anche in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube del Bitonto Blues Festival. Il BBF è cofinanziato dal Comune di Bitonto e dalla Camera di Commercio di Bari. Main sponsor è la GDS Sole Italie.