Birramilandia, il 10 e 11 ottobre a Terlizzi

Birramilandia Terlizzi accoglie il villaggio della Pugliesità e propone due giorni di appuntamenti dedicati a tutte le età

TERLIZZI – Sarà un viaggio all’insegna della pugliesità la sesta edizione di Birramilandia, che il 10 e 11 ottobre 2026 si svolgerà a Terlizzi in via Chicoli e conquisterà i visitatori interpretando il valore della Puglia in tutte le sue forme.

Il Festival della birra, diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi voluto e sostenuto dal Comune di Terlizzi, si distingue per la sua vasta gamma di attrazioni pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

Per la sua sesta edizione, Birramilandia sceglie di celebrare la Puglia in tutta la sua autenticità, trasformando l’area dell’evento in un grande villaggio pugliese dove tradizioni, musica, sapori, artigianato e divertimento si incontrano in un’atmosfera tutta da vivere.

Due giornate, il 10 e l’11 ottobre, per immergersi nei colori, nei profumi e nelle tradizioni della nostra terra, tra luminarie pugliesi, musica popolare, laboratori artigianali, gastronomia, spettacoli e tante attività per grandi e piccoli.

Birramilandia 2026 sarà un viaggio nel cuore della Puglia

tra tradizione e divertimento, per riscoprire e vivere insieme tutto ciò che rende unica la nostra terra attraverso installazioni, luminarie pugliesi, piccoli angoli verdi e serre, ricreando l’atmosfera autentica dei nostri borghi e delle nostre campagne. Un percorso tra tradizioni e cultura popolare che permetterà ai visitatori di immergersi in un vero e proprio viaggio attraverso la Puglia.

Grande spazio sarà dedicato anche alla tradizione artigianale pugliese, con laboratori pensati per grandi e piccini. Sarà possibile cimentarsi nella pittura su tela di personaggi pugliesi, da intendersi come un laboratorio collettivo, con la realizzazione condivisa di grandi tele dedicate ai nomi più rappresentativi della Puglia.

Il workshop dedicato alla creazione dei cesti di vimini, sarà un’esperienza unica perché consentirà di vivere un momento collettivo di creatività e artigianalità preceduta da una dimostrazione delle tecnica di intreccio. Seguirà la creazione di una grande luminaria che sarà preceduta da un momento didattico e formativo dove saranno illustrate le tecniche di realizzazione per la costruzione dell’opera, non mancheranno i laboratori dedicati alle borse in macramè, realizzazione di sottobicchieri all’uncinetto e nella modellazione di piccole ceramiche partendo dall’argilla.

A tramandare la tradizione made in Puglia ci sarà uno degli appuntamenti più gustosi e attesi: il laboratorio dedicato alla preparazione delle orecchiette pugliesi, realizzato insieme a Nunzia la Pastaia, per scoprire e mettere le mani in pasta in una delle tradizioni gastronomiche più conosciute della nostra regione.

L’area dedicata ai più piccoli sarà ancora una volta protagonista, con mascotte, animazione, giochi, giostre gonfiabili e mini luna park, per permettere anche ai bambini di vivere pienamente la festa e divertirsi in compagnia.

A completare l’esperienza ci sarà un vero e proprio percorso dedicato alla Puglia di una volta, con un angolo fotografico allestito con un’Ape Car d’epoca e che con gli elementi della tradizione contadina e un vero trattore, trasformerà Birramilandia in un villaggio pugliese d’altri tempi dove poter scattare foto e custodire un ricordo speciale.

Sul grande palco di Birramilandia la musica accompagnerà la due giorni

sul quale si alterneranno DJ set, musica live, spettacoli e grandi ospiti, saranno due serate pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Sabato 10 ottobre si parte con i DJ locali

A seguire, spazio alla band Taranta Fil Morena, un coinvolgente spettacolo di musica e danza che porterà sul palco tutta l’energia della tradizione pugliese, tra pizzica, taranta e musica popolare italiana, con musicisti e ballerini pronti a trasformare Birramilandia in una grande festa dedicata ai ritmi e alle tradizioni della nostra terra. In chiusura, DJ Violet Tear farà ballare tutto il pubblico con il suo repertorio dedicato ai grandi successi degli anni ’80 e ’90.

Domenica 11 ottobre sarà invece la volta de I Ceralacca, che porteranno sul grande palco di Birramilandia un repertorio capace di attraversare diverse generazioni, dagli anni ’80 e ’90 fino alle hit del momento, con grandi successi italiani e internazionali per far cantare e ballare grandi e piccoli.

A rendere ancora più speciale la seconda serata sarà la presenza dell’ospite Renato Ciardo, protagonista di un atteso spettacolo di cabaret che porterà sul palco comicità, musica e intrattenimento.

Ma il programma non si fermerà al grande palco. Durante le due giornate, il villaggio sarà arricchito dalla presenza di una banda pugliese itinerante, che attraverserà l’intera area della manifestazione portando musica, allegria e tradizione tra il pubblico e gli stand. Un elemento in più che contribuirà a rendere il villaggio ancora più vivo e immersivo, trasformando ogni angolo di Birramilandia in un piccolo scorcio di Puglia, saranno gli artisti di strada che con le loro performance coinvolgeranno il pubblico durante entrambe le giornate.

L’ingresso all’evento è gratuito, offrendo due giornate all’insegna del divertimento e della convivialità, con una selezione di birre belghe, tedesche e pugliesi di qualità.

Anche quest’anno grande protagonista sarà lo street food pugliese, con un’offerta pensata per celebrare i sapori tipici pugliesi: assassina, panini con bombette, panzerotto pugliese, panini con zampina e tante altre specialità della tradizione. Per i più piccoli non mancheranno, naturalmente, zucchero filato e pop corn.

Birramilandia 2026 si prepara così a celebrare la Puglia in tutte le sue forme: dalla musica alla gastronomia, dall’artigianato alle tradizioni popolari.

Terlizzi vi aspetta il 10 e 11 ottobre per la sesta edizione di Birramilandia: due giorni per vivere, assaporare e festeggiare la Puglia.

Info: email: info@birramilandia.it – tel. 348 597 4426 @Birramilandia