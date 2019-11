Biennale d’Arte Apulia il Finissage a Palazzo Ducale Belgioioso di Montegrosso -Andria

Appuntamento per il 17 novembre

ANDRIA – Nasce la prima edizione della Biennale d’arte Apulia, una biennale d’arte contemporanea della Puglia. In esposizione artisti contemporanei provenienti dall’Italia e dall’estero dallo stile innovativo nelle date 15, 16, 17 novembre (dalle ore 18:30 alle ore 21:30) a palazzo Ducale Belgioioso di Montegrosso – Frazione di Andria (BT) facente parte dei Borghi Autentici d’Italia. Arriva ora la possibilità di formalizzare l’identità creativa e artistica, dotando luoghi della Puglia come un Borgo, di una biennale d’arte che da qui nasca e si diffonda, attenta ai temi e concetti di sostenibilità sociale, relazionale, ambientale, capaci di coinvolgere la cittadinanza e fruitori di altre città in un luogo isolato, in concomitanza con un evento nato nel 2018, “San Martino al Borgo” a cura dell’Associazione “La Piscara”.

Ideato da Ricarda Guantario direttore artistico con Antonio Russo Galante (entrambi artisti) hanno messo in scena la Biennale Pugliese in collaborazione con l’Associazione Artistica Nazionale “Lacarvella” con il patrocinio dall’Associazione “La Piscara” e dalla Cooperativa “Coloni di Montegrosso”, presso le sale dell’ultimo piano del Palazzo Ducale Beglioioso.

Non potevano mancare a rappresentare l’evento artistico pugliese il noto critico e storico d’arte prof. Vito Cracas e il direttore artistico della “Bibart” e di “Notti Sacre” di Bari nonché artista, Miguel Gomez. Domenica 17 novembre dalle ore 18:30, presso il Palazzo Ducale di Montegrosso (Sale all’ultimo piano), in concomitanza con altri eventi e performance culturali di “San Martino al Borgo”, si terrà il Finissage con conferenza d’arte e musica.

Esibizione musicale di Lycia Gissi (voce) e Riccardo Lorusso (Chitarra), moderatore Marino Pagano, Foto a cura di Michele Guida, Vicepresidente della Pro Loco Andria.

Elenco Artisti selezionati in esposizione:

Arkadiusz Sedek, Antonella Virgilio (Anto), Caterina Manginelli, Daniela Pagliaro, Francesco Suriano, Fabiola Matarazzo, Francesca Ciannamea, Gabriele Liso, Gaetano Ancona, Giacomo Susco, Giovanni Casamassima e Francesca Mansi, Gennaro Ricchiuti, Giuseppe Potenzieri Pace, Italo Rucci, Laura Demattia, Lucia Torelli, Michele Spadavecchia, Norberto Iera, Paolo Ricchiuti, Raffaella Greco, Raffaella Spadavecchia, Rosanna Vallone, Valentina Dell’Olio, Valentina Vurchio.