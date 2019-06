BeDixie, Dixieland Jass Band al Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce

Appuntamento per domenica 23 giugno alle 20,30

LECCE – Domenica 23 giugno alle 20,30 il Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce ospiterà il concerto dei BeDixie, la dixieland jass band più scatenata del Salento. Il concerto è organizzato dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con Roséxpo – Salone Internazionale dei Vini Rosati nell’ambito di Muse Musei e Musiche, la rassegna di musica, teatro e arti contemporanee per i musei e le biblioteche regionali di Lecce, Brindisi e Foggia.

Più che un concerto sarà un viaggio musicale che riporta al jazz delle origini e che rappresenta un immaginario colmo di bellezza e passione. Lo stile dixieland della New Orleans degli anni ’20 è un’ispirazione forte che si mescola ad un itinerario fatto di locomotive sbuffanti, bottiglie mezze vuote, tabacco stagionato e lo strumento sempre al fianco, come il migliore amico.

BeDixie percorre sentieri poco battuti perché difficili da perseguire se non con elevata capacità tecnica, sensibilità poetica e grande spirito di gruppo, che si respira fortissimo tra i giovani e talentuosi musicisti che compongono la band. Un intreccio polifonico, uno sviluppo armonico collettivo che colma ogni vuoto, in modo da non infrangere il mood sonoro in cui musicisti e pubblico interagiscono.

Quattro fiati,una batteria ed un banjo iniziano il loro viaggio dal Jazz delle origini di New Orleans per spaziare con la loro musica allo swing e volando nel tempo e nelle musiche del mondo fino alle fanfare balcaniche.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Grand Hotel Tiziano.

PROGRAMMA MUSICALE

W. Marsalis – Buddy bolden’s blues

R. Gilbert – That’s a plenty

W. C. Handy – St. Louis blues

Traditional – When you’re smiling

B. Moten – South

C. Williams – Royal garden blues

J. F. Hanley – Back home again in Indiana

S. Williams – Basin street blues

M. Lee – Livery stable blues

J. Herman – Hello dolly

H. Burke – Me and my gin

P. Barbarin – Bourbon street parade

Traditional – Just a closer walk with thee

T. W. Allen – Washington and Lee swing

Traditional – When the saints go marching in

PREZZI BIGLIETTI

Posto Unico (senza assegnazione di posto): Intero € 10, Ridotto* € 8, Ridotto Under 6 anni € 2

* La riduzione è valida per: Abbonati 49a Stagione Concertistica | over 65 | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.

Ogni 10 paganti 1 biglietto omaggio.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1 €.