Barletta, Giornata Internazionale della Danza: gli eventi

Lunedì 28 e martedì 29 aprile tante le iniziative allestite da scuole di danza barlettane con workshop, concorsi, esibizioni e performance

BARLETTA – In occasione della Giornata Internazionale della Danza, l’Amministrazione comunale di Barletta ha voluto sostenere (patrocinare) alcuni appuntamenti. In questa Giornata, promossa dal Comitato Internazionale della Danza all’interno dell’Istituto Internazionale del Teatro dell’UNESCO, si celebra la danza, il “suo valore e la sua importanza come forma d’arte e come elemento fondamentale per la conoscenza e per la crescita degli uomini, delle donne e dei popoli”.

In particolare il Teatro Curci e altre location cittadine ospiteranno Lunedì 28 e Martedì 29 una nutrita serie di iniziative allestite da scuole di danza barlettane con workshop, concorsi, esibizioni e performance che seguiranno il seguente programma:

Lunedì 28 aprile

ore 19.00 – 20.00

INSTALLAZIONI

Evento a cura delle scuole di danza: ARTE IN MOVIMENTO, IL PALCOSCENICO, INVITO ALLA DANZA, TEATRODANZA, WELLNESS ACADEMY

Piazza Federico di Svevia

in collaborazione con i bar BLEND, LARA, MAMMAMIA CAFè

Martedì 29 aprile 2025

ore 17.00 – 18.00

IMPROVVISAZIONI

Workshop per il progetto “A corpo libero” UISP APS BAT

a cura di Rosellina Goffredo

presso ASD BAILAMOS, via Carso, 32

ore 18.00 – 19.00

IMMAGINI IN MOVIMENTO

Premiazione 2° concorso di pittura

a cura delle associazioni ARTE&BALLETTO e CENTRO STUDI BARLETTA IN ROSA A.P.S.

Col patrocinio del Comune di Barletta e di PACT – Polo Arti Cultura e Turismo Regione Puglia

Palazzo San Domenico, sala conferenze

ore 19.00 – 20.30

LA TUA AZIONE IN DANZA Un passo alla volta, tutti insieme. Dillo in danza.

Performance interattiva con il pubblico

a cura di AZIONI IN DANZA 2025 in collaborazione con COLLETTIVO KRASS

Ingresso Teatro G. Curci

Ore 20.30

PRELUDI DI DANZA

8^ Rassegna di danza

A cura di: ARTE&BALLETTO, APULIA DANZA FESTIVAL, ARTE IN MOVIMENTO, I CARE DANCE&FITNESS, INVITO ALLA DANZA, TEATRODANZA

Col sostegno del Comune di Barletta e Puglia Culture – Circuito Teatrale

Nei giorni 26, 27 e 29 Aprile, inoltre, presso il Castello e in alcuni istituti scolastici, si svolgerà la seconda Edizione di “BARLETTA IN DANZA”, una manifestazione artistica e culturale dedicata alla promozione della danza come strumento di educazione, crescita e condivisione. L’evento è organizzato dalle associazioni BARLETT(ART)ACADEMY, LIBERDANZA, OLTREDANZA, SCARPETTE ROSSE E SPAZIO DANZA.

In particolare, il 26 e 27, presso il Castello si terranno due giornate di formazione intensiva dedicate a giovani danzatori e appassionati, con lezioni di danza classica, hip hop, acro contamination e contemporanea tenute da importanti figure del panorama coreutico internazionale a partire dalle ore 11,00.

Martedì 29, nel giorno ufficiale della Giornata Internazionale, invece, la danza entrerà direttamente all’interno delle scuole elementari e medie di Barletta, con attività artistiche e laboratori creativi.

Gli Istituti scolastici che hanno aderito al progetto con entusiasmo includono:

3° C.D. N. Fraggianni, 6° C.D. R. Girondi, 7° C.D. Giovanni Paolo II, I.C. M. D’Azeglio-G. De Nittis, e I.C.S. G. Modugno-R. Moro.

Per stimolare ulteriormente l’interesse dei giovani verso l’arte coreutica, le scuole di danza offriranno due borse di studio a studenti meritevoli di ciascun Istituto partecipante.

“Con queste iniziative – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Oronzo Cilli – abbiamo voluto celebrare una delle forme più universali e affascinanti di espressione umana rendendo omaggio a tutti i ballerini, coreografi, insegnanti e appassionati che con il loro talento, passione e dedizione rendono questa arte così vibrante e coinvolgente. La danza, oltre ad essere un linguaggio universale che supera barriere culturali e linguistiche, è anche un potente strumento di integrazione, di comunicazione e di crescita personale e ci invita a conoscere meglio noi stessi e gli altri con la condivisione di emozioni uniche.”