Bari, domani al Teatro Kismet va in scena “Bella Bellissima”

Per la Stagione Famiglie a teatro lo spettacolo di Nadia Milani, con attori e pupazzi, sul significato della bellezza

BARI – Che cosa è la bellezza, oggi? Chi lo decide? È per tutte e tutti la stessa? Quale punto di vista abita? Domande da cui parte la narrazione di Bella Bellissima, favola con attori e pupazzi in programma domenica 23 marzo alle ore 18 al Teatro Kismet di Bari per la Stagione Famiglie a teatro.

Lo spettacolo di Nadia Milani, pensato per un pubblico a partire da 3 anni, vede come protagonista una strega di cui un orco si innamora, trovandola “bella bellissima” appunto, a differenza degli abitanti del bosco.

Un racconto poetico e commovente, che “ci spinge a tornare là, alle origini del non giudizio – spiegano dalla compagnia – quello che i bambini e le bambine naturalmente praticano ogni giorno. Desideriamo ricordarci come si fa e chiedere loro di non perdere questa straordinaria capacità, propria dell’infanzia. Da che parte si guarda per vederla?”.

Bella, bellissima! è uno spettacolo in cui il teatro di figura presta il suo saper essere linguaggio magico alla drammaturgia delle immagini; vuole giocare con la meraviglia e prendersi gioco dell’incanto. Vuole far ridere a crepapelle e accompagnare all’uscita con tenerezza; vuole lasciare un senso piccolo, piccolissimo anche, ma prezioso, un ricordo palpabile misto al fumo del calderone di una Strega bella, anzi, bellissima.

Un’ora prima degli spettacoli si tiene l’Art Lab gratuito con attività creative per i giovani spettatori.

Nel foyer del teatro, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Un panda sulla luna (che gestisce anche una libreria a Terlizzi), i giovani spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere, con un’offerta di titoli specifico per la loro età.

I biglietti della Stagione Famiglie a teatro 2024.25 partono da un prezzo di 7,50 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. Per chi possiede la Ki(d)smet card, ritirabile gratuitamente al botteghino, il biglietto costa la metà. Per informazioni si può chiamare il numero 335 805 22 11 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it. Botteghino attivo dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30, dalle 16.30 alle 19.00 e due ore prima dello spettacolo. Il programma completo della Stagione è disponibile sul sito www.teatridibari.it. La Stagione è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.