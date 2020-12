Bari, “Strade sicure”: incontro del sindaco con l’attuale e il prossimo comandante dell’operazione dell’Esercito italiano

BARI – Questa mattina il sindaco di Bari Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città il colonnello dell’Esercito Simone Gatto, comandante del Raggruppamento Puglia e Basilicata nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, che da oltre 12 anni vede i militari operare ininterrottamente assieme alle forze di Polizia e Carabinieri come parte integrante del sistema di sicurezza nazionale.

L’ufficiale è anche comandante dell’11° Reggimento Genio Guastatori di stanza a Foggia, Unità specialistica alle dipendenze della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, particolarmente attiva sul territorio per la bonifica da ordigni inesplosi e per il supporto alla popolazione nelle pubbliche calamità.

L’incontro di questa mattina è stata anche l’occasione per presentare al sindaco il colonnello Luca Carbonetti, che subentrerà al colonnello Gatto alla guida di “Strade Sicure”.

“A nome della città – ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro – vi ringrazio per il vostro impegno al fianco della comunità barese, per la quale rappresentate non solo un presidio di legalità nelle piazze e nelle strade, ma anche un punto di riferimento in questo tempo segnato dalla paura e dall’incertezza legate alla diffusione del covid. Il vostro supporto nella gestione dei drive trough durante la seconda ondata del virus è per noi una garanzia anche in vista dell’arrivo del vaccino, per la somministrazione del quale potremo contare sulle vostre capacità logistiche e sulla vostra grande esperienza nella gestione delle emergenze e dei momenti di crisi. Ringrazio il colonnello Gatto per il lavoro svolto nella nostra città con dedizione e grande attenzione, e colgo l’occasione per dare il benvenuto al colonnello Carbonetti, che sono certo saprà fare altrettanto bene“.

Nel porgere il proprio saluto al sindaco, il colonnello Simone Gatto ha ribadito l’impegno dell’Esercito in favore della cittadinanza barese, spiegando inoltre che “nell’operazione Strade Sicure sono attualmente impegnate circa 500 unità dislocate in Puglia e Basilicata, 200 delle quali coprono la piazza di Bari. La nostra azione giornaliera avviene a stretto contatto ed in coordinazione con le Forze dell’Ordine e con le autorità cittadine, con l’obiettivo di contribuire, in particolare nelle aree della stazione, del porto e dell’aeroporto, a garantire quel senso di sicurezza necessario ai cittadini per svolgere le attività quotidiane. Particolare attenzione viene posta dai militari del Raggruppamento nella vigilanza del C.A.R.A. e del C.P.R. di Bari Palese, obiettivi particolarmente sensibili soprattutto in questo periodo concomitante con l’ondata pandemica del virus. Nell’ultimo semestre nella sola città di Bari il personale dell’Esercito ha identificato circa 13.500 persone e controllato più di 1.900 veicoli, effettuando circa 20 denunce per vari reati“.