Bari, sospensione del servizio di pubbliche affissioni e assistenza contribuenti per il servizio tributi minori per via telematica e telefonica

I dettagli

BARI – La ripartizione Tributi rende noto che la SO.GE.T. SpA, concessionaria del Comune di Bari per la gestione e l’esecuzione del servizio di pubbliche affissioni, ha comunicato la sospensione del servizio affissioni con decorrenza dal 23 marzo, in ragione dell’emergenza COVID-19. La predetta attività non è infatti ascrivibile alle attività che attualmente possono essere esercitate (in virtù di quanto disposto dal D.P.C.M. n. 76 del 22.03.2020)

La gestione dei tributi minori (TOSAP, diritti di affissione, TOSAP giornaliera dei mercati, ecc.), e la riscossione coattiva dell’imposta di pubblicità continuerà ad essere assicurata dalla stessa SOGET SpA, nelle more dell’emergenza sanitaria, esclusivamente attraverso il ricorso alla modalità smart working, non potendo più assicurare il ricevimento del pubblico con la presenza fisica dei propri dipendenti.

In caso di necessità, si indicano i seguenti numeri e indirizzi mail da contattare: mail sportello.bari@sogetspa.it – tel. 080.8806293 – pec: bari.sogetspa@pec.it.

Si comunica che, in ogni caso, è sempre possibile contattare l’ufficio pubblicità e tributi minori della ripartizione Tributi (tel. 080.5773587 – 080.5773584; mail: s.muciaccia@comune.bari.it – d.viterbo@comune.bari.it –rip.tributi@comune.bari.it – pubblicitatributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it).