Bari, “Race for the Cure”: domani limitazioni a traffico e sosta

BARI- E’ in corso di svolgimento la 19° edizione della “Race for the Cure”, la manifestazione all’insegna dello sport, della salute e della prevenzione organizzata dal comitato Puglia della Susan G. Komen. Il Villaggio della Race in piazza Libertà resterà aperto fino a domenica 18 maggio.

L’evento podistico, in programma domenica 18 maggio con partenza alle ore 10, prevede tre percorsi diversi:

· passeggiata non competitiva di 2 km: piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, via M. Genovese, via Venezia, largo mons. Ruffo, piazza San Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, via Ruggiero il Normanno, piazza Federico II di Svevia, piazza Massari (carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia), corso Vittorio Emanuele II;

· e ancora gara podistica non competitiva di 5 km: piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, giro di boa all’altezza di via Guarnieri e ritorno su corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare Nazario Sauro, piazza Diaz, lungomare Di Crollalanza, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II;

· infine gara podistica competitiva di 10 km: piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazza IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare Nazario Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, via Di Cagno Abbrescia, giro di boa all’altezza della spiaggia Torre Quetta e ritorno su via Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare Nazario Sauro, piazza Diaz, lungomare Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II.

Per consentire in particolare il regolare svolgimento della manifestazione, la Polizia locale ha emanato un’ordinanza con limitazioni al traffico e alla sosta, che prevede:

I. dalle ore 00.01 del 15 maggio alle 24 del 18 maggio, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

· piazza Libertà;

· strada Palazzo dell’Intendenza, nel tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone;

· piazza Massari, lato sinistro della carreggiata con senso di marcia verso piazza Federico II di Svevia, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e vico S. Domenico;

· via Melo, lato sinistro nel senso di marcia, nel tratto compreso tra i civici 197 e 193;

II. Il giorno 18 maggio:

1. dalle ore 00.01 alle 14, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

· corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati del tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre;

· piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

· via Andrea da Bari, lato sinistro, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e il civ. 8;

· lungomare Di Crollalanza;

· piazza Diaz, carreggiata prospiciente il mare, compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato;

· piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, lato giardino Veterani dello Sport, nel tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno ed il distributore di carburante all’altezza di via F. Filzi;

· piazza Poerio, ambo i lati, nel tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

2. dalle ore 6.30 alle 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

· corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazza IV Novembre;

· piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

· via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

3. dalle ore 9.30 alle 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, esclusivamente per il passaggio dei partecipanti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”, sulle seguenti strade e piazze:

· piazza Massari (carreggiata lato Banca Popolare di Bari);

· piazza Federico II di Svevia;

· via Ruggiero il Normanno (tratto fronte ristorante “Il Pescatore”);

· piazza IV Novembre;

· lungomare Di Crollalanza;

· piazza Diaz, carreggiata compresa tra largo Giannella e il passeggiatoio alberato;

· lungomare Nazario Sauro;

· piazza Gramsci (carreggiata prospiciente il mare);

· lungomare Perotti;

· corso Trieste;

· via Di Cagno Abbrescia;

· via A. Giovine;

· via M. Genovese;

· via Venezia;

· largo mons. Ruffo;

· piazza San Pietro;

· strada Santa Teresa delle Donne;

· largo Ospedale Civile;

· via Pier l’Eremita;

· strada Santa Chiara;

· via Ruggiero il Normanno;

· tutti i tratti di strada prospicienti i percorsi della manifestazione;

4. dalle ore 9.30 alle 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE sulle seguenti strade e piazze:

· piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare (prospiciente il giardino Veterani dello Sport), nel tratto compreso tra il prolungamento di via Di Vagno e via F. Filzi;

· lungomare Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato edifici, nel tratto compreso tra via F. Filzi e via Delfino Pesce;

· corso Trieste, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato edifici, nel tratto compreso tra via Delfino Pesce e via Caduti del 28 luglio 1943.

III. dalle ore 8 del 15 maggio alle 20 del 18 maggio, e comunque fino al termine delle esigenze, è CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da via Brigata Regina – via Brigata Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare Di Crollalanza – piazza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli del servizio della Susan G. Komen Italia, con portata superiore ai 3,5 t.

Inoltre dalle limitazioni previste nel presente provvedimento sono esclusi i mezzi utilizzati dall’organizzazione previa esposizione di specifico “PASS” a colori con logo dell’evento e targa, preventivamente vidimato dal Comando di Polizia locale, che dovrà essere esposto in maniera visibile sul cruscotto del veicolo, oltre i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica.