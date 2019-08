Bari, pubblicato l’avviso per l’aggiornamento dell’Albo degli operatori culturali e di spettacolo per il 2019

I dettagli

BARI – La direzione della ripartizione Culture rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per l’aggiornamento dell’Albo degli Operatori Culturali e di Spettacolo del Comune di Bari per l’anno 2019: l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria ed indispensabile per accedere ad ogni forma di finanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale.

Si possono iscrivere all’albo:

a) imprese individuali, imprese collettive, incluse le cooperative, regolarmente costituite

b) associazioni o altri soggetti associativi culturali e dello spettacolo

c) compagnie teatrali anche non professioniste

d) orchestre e complessi musicali anche non professionisti

e) associazioni di volontariato che operino prevalentemente nel campo della cultura e dello spettacolo.

Per l’istanza di iscrizione e l’informativa privacy devono essere usati i modelli allegati all’avviso. Le richieste di iscrizione, con la relativa documentazione, dovranno essere inviate, entro le ore 12 del 9 settembre 2019, con una delle seguenti modalità:

· via mail all’indirizzo pec: cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it

· per posta o consegnate a mano all’indirizzo Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione e Marketing Territoriale, via Venezia, n. 41, 70122 Bari.

Coloro che abbiano già provveduto ad iscriversi nell’anno in corso non devono presentare una nuova istanza, come pure quanti risultino già iscritti all’Albo comunale dagli anni precedenti.

Per il prossimo aggiornamento, relativo all’anno 2020, le richieste di iscrizione che saranno presentate a partire dal 10 settembre 2019 dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma dedicata: a partire da quella data tutti gli operatori interessati all’iscrizione dovranno necessariamente munirsi di una casella PEC per l’inoltro della richiesta. Anche gli operatori già iscritti dovranno dotarsi di una casella PEC ed effettuare la registrazione alla piattaforma per poter ricevere e inoltrare eventuali comunicazioni concernenti la loro iscrizione.

A breve saranno pubblicati i dettagli tecnici utili alla registrazione e accesso all’Albo Telematico degli Operatori Culturali e di Spettacolo del Comune di Bari che è già consultabile sul sito del Comune di Bari www.comune.bari.it nella sezione “Bandi e concorsi – Elenchi Operatori Economici”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ripartizione Culture utilizzando i seguenti recapiti: telefono: 080/5773844 – 080/5773833; pec: cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it; mail: rip.cultura@comune.bari.it.