Bari, processione e biciclettata in onore di San Cataldo

Le limitazioni al traffico

BARI – Su iniziativa della parrocchia San Cataldo si terranno nelle giornate del 10, 11 e 12 maggio una serie di iniziative in onore di San Cataldo.

Al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni in programma sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

Il giorno 10 maggio 2019:

dalle ore 19.30, relativamente al passaggio della processione, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso: via Tripoli (partenza dalla parrocchia San Cataldo), via del Faro, via Massaua, via Marconi, via Skandenberg, via del Faro, via Tripoli (arrivo).

Il giorno 11 maggio 2019:

dalle ore 9.30, relativamente al passaggio della biciclettata, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sul seguente percorso: via Tripoli (partenza dalla parrocchia San Cataldo), via lungomare Starita, corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, strada Porto Nuovo, piazza San Pietro, via Venezia, piazza del Ferrarese (sosta), corso Vittorio Emanuele III, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, lungomare Starita, via Adriatico, via Mogadiscio, via Tripoli (arrivo).

Il giorno 12 maggio 2019:

a. dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA – ZONA RIMOZIONE” in via Tripoli, tratto compreso tra via Mogadiscio e via del Faro;

b. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” in via Tripoli, tratto compreso tra via Mogadiscio e via del Faro.