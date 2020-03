Bari: prima riunione del tavolo di confronto tra Comune, regione e Federparchi

I dettagli

BARI – Qualche giorno fa si è svolto a Bari un primo incontro operativo tra Comune di Bari, rappresentato dall’assessora alle Culture Ines Pierucci, Federparchi nazionale, rappresentata da Enzo Lavarra, e Regione Puglia, con Gianni Sportelli per il Dipartimento Cultura e Turismo, al fine di definire alcune azioni strategiche da porre in campo per avviare iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei parchi cittadini.

Tra le prima proposte condivise dal tavolo c’è quella che interessa l’azione di recupero e valorizzazione, da parte della Regione, di torri costiere e fari, come quello di San Cataldo, e la messa in sicurezza nonché la valorizzazione di tracciati di interesse turistico-culturale che attraversano Bari e l’area metropolitana, tra cui la via Francigena e il cammino Nicolaiano.

Questi siti, infatti, oltre a rappresentare un bene ambientale e paesaggistico, sono un importante patrimonio turistico-culturale che incrocia sempre più le tendenze e le scelte dei viaggiatori contemporanei.