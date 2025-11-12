Bari, piano mobilità in vista delle festività natalizie

Dal 16 novembre 2025 all’11 gennaio 2026 previsti l’apertura straordinaria delle aree di parcheggio a pagamento del Park&Ride e il servizio navetta

BARI – D’accordo con l’amministrazione comunale, in vista delle festività natalizie e della prevista sensibile affluenza di persone che raggiungeranno il centro cittadino, Amtab Spa ha disposto l’apertura straordinaria delle aree di parcheggio a pagamento del Park&Ride (Largo 2 Giugno, Pane e Pomodoro, Corso Vittorio Veneto – lato terra e lato mare, Polipark) nelle domeniche e nei giorni festivi ricompresi tra il 16 novembre 2025 e l’11 gennaio 2026. Obiettivo del provvedimento è disincentivare l’utilizzo di mezzi privati da parte dei cittadini, offrendo loro una valida alternativa per spostarsi comodamente in città grazie al potenziamento del servizio di trasporto pubblico.

Le aperture straordinarie riguardano le giornate del 16, 23 e 30 novembre, 7, 8, 14, 21, 26 e 28 dicembre 2025, 4, 6 e 11 gennaio 2026.

In queste date, il servizio delle navette A, B, C ed E sarà garantito come segue:

· Navetta “A”, in partenza dall’area di sosta “FBN”: dalle ore 8:00 (prima partenza) alle ore 22:50 (ultima partenza);

· Navetta “B”, in partenza dall’area di sosta Pane e Pomodoro: dalle ore 8:00 (prima partenza) alle ore 22:40 (ultima partenza);

· Navetta “C”, in partenza dall’area di sosta Largo 2 Giugno: dalle ore 8:00 (prima partenza) alle ore 23:40 (ultima partenza);

· Navetta E, in partenza da piazza Moro: dalle ore 8:00 (prima partenza) alle ore 22 (ultima partenza).

La navetta “AB” (linea circolare che collega i Park&Ride di Vittorio Veneto e Pane e Pomodoro in sostituzione delle navette A e B) continuerà a garantire il normale svolgimento del servizio notturno, tutti i giorni, fino alle ore 2.30.

Come di consueto, il servizio di Park& Ride sarà garantito dalle aree di sosta al costo di €1 + € 0,30 per ogni passeggero oltre l’autista.

Per il Polipark, raccomandato per quanti utilizzano la navetta E, queste le tariffe previste:

· entro 1 ora € 1corsa unica (a/r)

· entro 2 ore € 2 corsa unica (a/r)

· entro 3 ore € 2,50 max al giorno corsa unica (a/r)

+€ 0,30 ticket passeggero oltre l’autista.