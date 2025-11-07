Bari, per “Occupato dai bambini!” va in scena PulcinellaMoltoMosso

Domenica prossima piazza Umberto a Bari torna a essere un palcoscenico a cielo aperto con PulcinellaMoltoMosso di Enrico Francone e Ivan Dell’Edera

BARI – Continua il progetto “Umano Collettivo / Arterie – Percorsi fra teatro e città”, grazie al quale prende forma la nuova stagione teatrale 2025/26 del Comune di Bari, promossa dall’assessorato alle Culture in collaborazione con Puglia Culture. “Occupato dai bambini!”, tra le novità di questa stagione, è la rassegna gratuita che trasforma piazza Umberto in un palcoscenico a cielo aperto, portando il teatro nei luoghi della vita quotidiana per costruire relazioni e nuovi immaginari collettivi.

Dopo l’appuntamento inaugurale del 26 ottobre, con la trasposizione teatrale a cura del Granteatrino di Hansel e Gretel, il prossimo spettacolo gratuito è in programma domenica 9 novembre, alle ore 11.30, con PulcinellaMoltoMosso di Enrico Francone e Ivan Dell’Edera.

Lo spettacolo è costruito sulle basi solide della Guarattella tradizionale, ma aspira, grazie a piccole novità drammaturgiche e tecniche, alla definizione di una rinnovata cifra stilistica. Il Diavolo e la Morte, insieme, hanno escogitato un piano criminoso per eliminare definitivamente Pulcinella “… una volta e per sempre”. Nell’imbastire la loro strategia, si scontreranno con l’ingenua follia e la gioia di vivere dell’eroe. Nel secolare antagonismo tra bene e male, tra cuore e mente.

Attraverso questi eventi gratuiti, piazza Umberto si riscopre non solo luogo fisico ma spazio relazionale, capace di ospitare una nuova idea di città, in cui la cultura si faccia cura quotidiana, esperienza condivisa, possibilità di futuro.

Gli appuntamenti successivi di “Occupato dai bambini” sono in programma le domeniche: 23 novembre con Eccolo! di Marianna Di Muro; 30 novembre con Criminal Clown a cura di Un Clown per Amico