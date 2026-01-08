Bari, Note di Cantiere: domani Roberto Ottaviano presenta Pinturas

BARI – Settimo appuntamento per Note di Cantiere, iniziativa del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, che prevede concerti gratuiti, con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano, per trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto.

Una nuova iniziativa che intende trasformare i lavori in corso in un’opportunità di partecipazione, collaborazione e rinascita urbana anche per sostenere i commercianti e valorizzare via Argiro.

Venerdì 9 gennaio, a partire dalle ore 18.30, Roberto Ottaviano presenta dal vivo Pinturas, sul palco Roberto Ottaviano (sax), Nando Di Modugno (chitarre), Giorgio Vendola (contrabbasso), Pippo D’Ambrosio (batteria). Il jazz diventa qui il “pennello” veloce con cui rappresentare paesaggi e storie immaginarie, i colori sono una infinita tavolozza costituita da tutte le musiche che amiamo profondamente e che rappresentano ancora oggi, e nonostante tutto, l’idea di un messaggio nella bottiglia.

Ecco come si compone Pinturas, un affresco dinamico e proiettato verso il futuro ma tuttavia profondamente radicato nell’archetipo del Sud. Il disco “Un Dio Clandestino” per la Dodicilune, etichetta che nasce nel Salento ma risplende ormai nel firmamento internazionale, “Change the World” edito da GDJ, e ancora l’ultima uscita sempre per Dodicilune “A che punto è la notte” ne sono la testimonianza tangibile.

Prossimi appuntamenti della rassegna Paola Arnesano & Vince Abbracciante (venerdì 16 gennaio), Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte (venerdì 23 gennaio), Alberto di Leone Quartet (venerdì 30 gennaio) e Giuseppe Venezia Quartet (venerdì 6 febbraio). I concerti gratuiti sono in programma dalle ore 18.30 alle ore 20.30 ulteriori informazioni su https://www.pugliaculture.it/note-di-cantiere/