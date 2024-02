Bari, dal 29 febbraio il laboratorio gratuito “Studio sì, ma come?”

Il nuovo progetto de “La Tenda dell’Amicizia” punta a favorire l’apprendimento dei ragazzi dai 13 ai 19 anni

BARI – Imparare a studiare con motivazione e profitto, ecco l’obiettivo principe dell’iniziativa promossa dalle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe che invitano i ragazzi dai 13 ai 19 anni presso “La Tenda dell’Amicizia”. Il nome accattivante e giocoso esprime chiaramente l’intento di proporre una forma nuova di apprendimento e di incontro. Non un semplice doposcuola, ma un percorso tra pari, dove ragazzi e insegnanti sperimentano quanto il valore dell’amicizia possa essere utile per crescere. Per questo, insegnanti di liceo, professori universitari, volontari e operatori sociali si mettono a disposizione per sperimentare quanto sia importante il valore dello scambio tra pari e quanto questo genere di scambio sia fondamentale come arricchimento reciproco.

Patrocinato dalla Fondazione Puglia, ente non profit che opera per lo sviluppo del territorio e il benessere della persona, il laboratorio gratuito “Studio sì, ma come?” sarà coordinato dalla psicologa Caterina Petronella e si terrà nella sede delle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe di Bari, al quartier Libertà, in via Barletta, (traversa di via Manzoni), al civico 25 ogni giovedì a partire dal prossimo 29 febbraio, e sino al 25 marzo, dalle ore 16 alle 18.

Nella convinzione che imparare ad apprendere sia fondamentale, anzi che sia un vero e proprio bisogno educativo diffuso, “Studio sì, ma come?” scommetterà sull’idea che lo studio non serve solo a superare un’interrogazione, oppure a prendere un buon voto. Studiare è una maniera per crescere, per capire sé stessi e il rapporto che si vuole intessere con gli altri.

Il termine per l’iscrizione è lunedì 26 febbraio, per saperne di più rivolgersi a Virginia Giordani telefonando al 380.1074816.