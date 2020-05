Bari, indennità di mobilità in deroga per lavoratori ex OM

BARI – “Stamattina c’è un segnale positivo dalla complicata crisi OM. Il Decreto Rilancio introduce una nuova norma, tra le misure a sostegno delle crisi aziendali, che consentirà ai lavoratori ex OM di ottenere l’indennità di mobilità in deroga, da mesi negata dall’INPS.

Si tratta di un provvedimento molto importante per 154 famiglie in grave sofferenza, acuita dall’emergenza covid19, in quanto escluse da ogni beneficio anti crisi per assenza dei requisiti.

La Regione Puglia ha da tempo accantonato le risorse necessarie e quindi, superata con questa norma ogni perplessità da parte dell’INPS, potremo liquidare questa indennità.

Ringrazio il Ministro Francesco Boccia per la determinazione nel raggiungere questo risultato e l’Onorevole Ubaldo Pagano che, al fianco della Regione Puglia, ha costantemente seguito l’iter”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.