Bari, “Colibrì” oggi l’inaugurazione della biblioteca “Lombardi”

E’ l’ultima delle biblioteche della rete cittadina a essere inaugurata

BARI – Si terrà oggi, venerdì 12 gennaio, alle ore 17, in via Lombardia 2, al quartiere San Paolo, l’inaugurazione della biblioteca “Lombardi”, la più grande delle undici del progetto Colibrì – rete delle biblioteche di Bari, finanziato dall’avviso regionale Community library.

La biblioteca, l’ultima della rete cittadina a essere inaugurata, progettata dallo studio di architettura MA0 di Roma, si struttura su tre livelli, su una superficie di 856 mq, e fa parte dell’Istituto Comprensivo “Grimaldi – Lombardi”, con un accesso indipendente.

Dispone di sale di consultazione con postazioni internet, schermi a soffitto, una sala comune per eventi e reading, sale riunioni, archivi e spazi per laboratori artistico-culturali.

Al momento è fornita di un ampio catalogo di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, fumetti, albi illustrati e di una nutrita selezione di narrativa per adulti, oltre che di una sezione di libri in Braille per ipovedenti. La dotazione libraria potenziale è di almeno 20.000 volumi e ha un orientamento alla lettura che va dall’infanzia agli young adults.

L’ATS che gestirà la struttura per i prossimi 36 mesi, nata ad esito del percorso di co-progettazione avviato dal Comune di Bari con fondi PON Metro 2014-2020, è formata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, capofila del progetto, in partnership con la Fondazione Giovanni Paolo II onlus

Domani al taglio del nastro interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, la dirigente scolastica Giuseppina Pastore, il presidente del Municipio III Nicola Schingaro, i responsabili dell’Ats e lo scrittore Mario Desiati, premio Strega 2022, che per l’occasione dialogherà con 100 studenti della Lombardi a proposito del suo romanzo “Mare di zucchero” (Mondadori).