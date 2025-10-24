A Bari va in scena Hansel e Gretel del Granteatrino

Domenica 26 ottobre, in piazza Umberto a Bari appuntamento inaugurale della rassegna gratuita “Occupato dai bambini!”

BARI – Con il progetto “Umano Collettivo / Arterie – Percorsi fra teatro e città”, prende forma la nuova stagione teatrale 2025/26 del Comune di Bari, promossa dall’assessorato alle Culture in collaborazione con Puglia Culture. “Occupato dai bambini!”, tra le novità di questa stagione, è la rassegna gratuita che a partire da domenica prossima trasformerà piazza Umberto in un palcoscenico a cielo aperto, portando il teatro nei luoghi della vita quotidiana per costruire relazioni e nuovi immaginari collettivi.

L’appuntamento inaugurale è il 26 ottobre, alle ore 11.30, con la trasposizione teatrale, a cura del Granteatrino, di Hansel e Gretel, una delle più celebri favole dei fratelli Grimm. Lo spettacolo, che coniuga la classica storia con l’allegria dei burattini in baracca e l’inconfondibile segno dell’illustratrice Nicoletta Costa, alterna atmosfere magiche e fantastiche a scene di puro divertimento e, attraverso la narrazione, affronta temi di grande valore simbolico come la paura dell’abbandono e della solitudine. Emozioni che si trasformeranno per i protagonisti in una meravigliosa occasione di conoscenza e di crescita.

Gli appuntamenti successivi di “Occupato dai bambini!” sono in programma le domeniche: 9 novembre, con PulcinellaMoltoMosso di Enrico Francone e Ivan Dell’Edera; 23 novembre con Eccolo! di Marianna Di Muro; 30 novembre con Criminal Clown a cura di Un Clown per Amico. Attraverso questi eventi, piazza Umberto si riscopre non solo luogo fisico ma spazio relazionale, capace di ospitare una nuova idea di città, in cui la cultura si faccia cura quotidiana, esperienza condivisa, possibilità di futuro.