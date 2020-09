Bari, in pubblicazione le graduatorie provvisorie dei nuovi iscritti ai nidi comunali per l’anno educativo 2020/21

BARI – La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che da oggi, mercoledì 16 settembre, sul sito del Comune, a questo link, sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie dei nuovi iscritti agli asili nido comunali per l’anno educativo 2020/2021. Le graduatorie sono anche affisse presso gli uffici della ripartizione Politiche educative giovanili e del lavoro, in via Venezia 41, e presso gli asili di seguito indicati:

· Ripartizione P.E.G.L. – via Venezia 41

· Asilo nido “Japigia” – via M. Viterbo 5

· Asilo nido “An/8” – via Carabellese 6

· Asilo nido “Libertà” – via Garruba 160

· Asilo nido “Stanic” – via Cassala 21

· Asilo nido “La Tana del Ghiro” – trav. Via Laforgia 2

· Sezioni primavera “La Tana del Ghiro” c/o Scuola dell’Infanzia Vittorio Veneto – c.so Benedetto Croce 130/c

· Asilo nido “Villari” – via Villari 15

· Asilo nido “Le Ali di Michela” – piazzetta Eleonora (S.Pio)

· Asilo Nido “Costa” – via N. Costa 2

· Asilo Nido “Montessori” – via Vittorio Veneto 189

· Asilo nido “Paola Labriola” – via Celso Ulpiani 9

Contro le risultanze delle graduatorie provvisorie è possibile presentare ricorso da proporsi al direttore della ripartizione P.E.G.L. entro il 21 settembre 2020.

“Stiamo preparando il nuovo anno educativo cercando di organizzare al meglio il servizio e l’offerta formativa, nel rispetto delle prescrizioni previste dall’attuale normativa anti-Covid – commenta l’assessora Paola Romano -. Grazie all’impegno del sindaco e presidente ANCI Antonio Decaro, inoltre, abbiamo ottenuto la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato per ovviare ad eventuali assenze del personale impegnato nei nostri nidi e nelle nostre scuole d’infanzia: una novità molto attesa che rassicura tanto noi quanto le famiglie in vista dell’avvio di quest’anno così particolare“.