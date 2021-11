Bari, Giornata nazionale della malattia di Parkinson: la fontana di piazza Moro illuminata di giallo

BARI – La città di Bari aderisce alla Giornata nazionale della malattia di Parkinson, organizzata a Bari dall’associazione Parkinson Puglia per sensibilizzare e informare la cittadinanza, illuminando di giallo domani, sabato 27 novembre, la fontana monumentale di piazza Moro. Il giallo, infatti, è il simbolo dell’associazione organizzatrice nonché il colore dei tulipani che simboleggiano la malattia di Parkinson a livello mondiale.

Per richiamare l’attenzione su questa malattia, e per superare i pregiudizi, l’associazione propone in questo mese una serie di iniziative tra le quali, domani pomeriggio, il flash mob in piazza del Ferrarese e, la mattina di domenica 28 novembre, l’ultima tappa del Cammino Materano Park (Bitetto/Bari) con ritrovo in Cattedrale a Bari.

Il morbo di Parkinson, invalidante patologia neuro-degenerativa con un trend di casi in continuo aumento nella nostra regione, condiziona negativamente la qualità della vita del paziente e dell’intero nucleo familiare.