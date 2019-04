Bari, “CorriAMO in salute”: presentata la manifestazione podistica della Pro Loco di Palese

L’evento è in programma domenica 28 aprile

BARI – È stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, “CorriAMO in salute”, l’evento podistico amatoriale organizzato dalla Pro Loco di Palese, in programma domenica 28 aprile a partire dalle ore 9.

All’incontro sono intervenuti la presidente della Pro Loco di Palese Paola Cotugno, il dirigente del XXVII Circolo Didattico Angelo Panebianco, l’endocrinologo e dietologo Roberto Moretti e Giacomo Negro, titolare dell’omonima farmacia a Palese.

Obiettivo dell’iniziativa, aperta a tutti, è sensibilizzare la popolazione sulla cura della salute, un traguardo che si può raggiungere anche attraverso un’attività fisica semplice, come il podismo non agonistico.

Sabato 27 aprile, dalle ore 9.30 alle 13, presso i locali del lascito Garofalo, i partecipanti al raduno potranno effettuare uno screening per il diabete e la valutazione del sovrappeso sotto la direzione del dottor Roberto Moretti.

Durante la presentazione il preside Panebianco ha sottolineato come il XXVII Circolo Didattico sia da anni impegnato nel favorire la diffusione di un sano stile di vita, improntato ad una corretta alimentazione e alla valorizzazione dell’attività motoria e dello sport, per i più piccoli e per le famiglie. Anche quest’anno, infatti, il Circolo collaborerà attivamente con le associazioni del territorio palesino, come la Pro loco, per raggiungere questo stimolante obiettivo.

Il dottor Moretti ha quindi spiegato che l’obesità incide pesantemente sulla salute dell’individuo già durante l’infanzia e che purtroppo la Puglia si colloca ai primi posti nella graduatoria nazionale dell’obesità infantile. Si rende quindi necessario un progetto di educazione alimentare che coinvolga le scuole e le famiglie, per individuare e promuovere un corretto stile di vita.

Paola Cotugno ha osservato che con questa iniziativa la Pro Loco di Palese ha sperimentato un nuovo tipo di collaborazione territoriale. La funzione dell’associazione, infatti, oltre alla promozione del territorio, è anche educativa nei confronti della comunità. In quest’ultimo ambito, CorriAMO in Salute, promuove la bellezza del territorio e, nello stesso tempo, vuole sottolineare l’importanza dell’attività fisica come strumento per combattere sovrappeso e obesità, con uno sguardo particolarmente attento ai più giovani.

L’appuntamento per i partecipanti è alle ore 9 di domenica, presso il circolo dei Finanziari, sul rettilineo del lungomare Tenente Massaro 16 (partenza e arrivo), e comprende una corsa/camminata non competitiva, su due distanze, di cinque e dieci chilometri.

Di seguito, il percorso: andata – via Noviello, lungomare Cristoforo Colombo, rotatoria Santo Spirito con l’intersezione di piazza dei Mille; ritorno: lungomare Cristoforo Colombo, via Noviello, lungomare Tenente Massaro, via Pizzillo, complanare direzione Bari, via Cola di Cagno, via Ugo Lorusso, lungomare Tenente Massaro. Arrivo al circolo dei Finanziari.

Il percorso più breve partirà dal circolo dei Finanziari; proseguirà per il lungomare e il molo, e si concluderà presso il circolo.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, domenica 27 aprile, dalle ore 8 alle ore 13, fino al termine della gara, è istituito il divieto di transito, lungo il seguente itinerario: lungomare Ten. Massaro n. 16 c/o il Circolo dei Finanziari (raduno podisti), lungomare Ten. Noviello, lungomare C. Colombo, rotatoria – piazza Dei Mille. Ritorno: lungomare C. Colombo, l.re Ten. Noviello, lungomare Ten. N. Massaro, lungomare U. Lorusso, via Cola Di Cagno, complanare direzione Palese, via Pizzillo, lungomare Lorusso, l.re Massaro.