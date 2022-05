Bari, progetto “Trentar non nuoce”: consegnata la nuova area di parco Gargasole

BARI – Ieri mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro ha consegnato ufficialmente, all’ATS Masseria Dei Monelli/Ortocircuito, la nuova area giardino adiacente allo spazio autogestito di via Gargasole all’interno della ex caserma Rossani per realizzare il progetto “Trentar Non Nuoce”, finanziato dalla misura Rigenerazioni creative, promossa dal Comune di Bari a valere su fondi del POC Metro 2014/2020.

Il progetto è beneficiario di un finanziamento di 31.000 euro a valere sulla linea di intervento A, che supporta la rifunzionalizzazione di aree pubbliche attualmente abbandonate, da recuperare. Tale misura prevede che, dopo il periodo di sperimentazione, il soggetto assegnatario del contributo stipuli un accordo di collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il progetto “Trentar non nuoce” prevede interventi di riqualificazione dell’area attraverso la piantumazione di piante con apparato radicale superficiale negli spazi tra la pavimentazione esistente e la zona in terra. A queste si aggiungeranno altre specie idonee a formare siepi, cespugli o decorazioni cromatiche, il tutto nel pieno rispetto delle tracce presenti.

All’interno dello spazio sarà realizzata, come elemento significante, una grande cupola geodetica a forma di pigna, che racchiuderà lo spazio dedicato ad attività olistiche e di incontri, armonizzandosi con le forme naturali già esistenti. Per facilitare la sosta e la fruizione del giardino saranno costruite sedute leggere in legno, con utilizzo di materiale di recupero, che racchiudano anche lo spazio per nuove piante o arbusti, luoghi di sosta per le persone e le piante. Lo spazio dedicato alle performance artistiche sarà orientato verso l’attuale pannellatura di confine, una art gallery a cielo aperto che permetterà di creare un immediato colpo d’occhio di bellezza. È in fase di progettazione anche un piccolo Villaggio per bambini allestito con strutture mobili fatte di canne e tessuto riciclato, per attività laboratoriali e ludiche dedicate ai più piccoli. L’effetto complessivo, ad esito finale del calendario di attività programmato, sarà quello di un giardino accogliente per ogni diversità, vegetale e umana, costruita e demolita, tra il vivente e l’inerte, nel quale l’alianto, una specie invasiva già ampiamente presente nell’area, ritroverà la sua dignità di albero creando delle piccole oasi boschive.

L’area di ampliamento del giardino condiviso di via Gargasole, oggi assegnata alla ATS, è stata preventivamente oggetto di interventi di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale attraverso non solo lo smontaggio e il successivo montaggio della recinzione esistente in base ai nuovi confini determinati dall’allargamento dell’area, ma anche la manutenzione straordinaria del verde e degli alberi esistenti e la riqualificazione del muro laterale che separa gli spazi verdi dalle abitazioni.

Al termine del cantiere, quindi, saranno aumentate le zone destinate a verde pubblico, gestite in maniera condivisa da cittadini e associazioni, con il raddoppio della superficie del parco, che si svilupperà su circa 10.000 mq rispetto agli attuali 4.550 mq.

“Siamo tornati qui, dove tutto è cominciato – ha spiegato il sindaco Decaro – per assegnare questa nuova area e chiudere idealmente il cerchio di una misura che, grazie ai cittadini e alle associazioni, è nata proprio qui. Rigenerazioni creative nasce infatti nel giardino condiviso di via Gargasole: una straordinaria operazione di co-gestione di uno spazio pubblico che oggi è diventata una politica pubblica del Comune di Bari che ci ha permesso di riqualificare e avviare progetti in tutta la città, dal San Paolo a San Cataldo, da Sant’Anna al quartiere Libertà, e di valorizzare esperienze di cittadinanza attiva già consolidate come quella di Parco Gargasole, di Ortodomigo o del giardino condiviso della scuola Marconi. Realtà che oggi sono operative e funzionanti e che, a tutti gli effetti, sono diventate beni comuni, patrimonio di tutti”.

Di seguito lo stato di attuazione dei progetti finanziati dalla misura Rigenerazioni creative:

Linea intervento B:

Attualmente sono state avviate 3 iniziative:

1) AREA SAN CATALDO_ L’associazione dei genitori APS Marconi con il progetto dal titolo “CIACK! In Arte Giardino” ha realizzato nel giardino condiviso della Scuola Marconi, un’area cinematografica per la proiezione di film riservate alle famiglie.

2) AREA POGGIOFRANCO_Il progetto dal titolo “Orto Brigante” dell’ associazione di promozione sociale Parco Domingo, è stato completato ed ha previsto la realizzazione di impianti di irrigazione, forni di comunità e attrezzature di vario genere per l’orto urbano.

3) QUARTIERE LIBERTA’_Il progetto dal titolo “MurArt” dell’associazione Spine, realizzato nell’edificio Officina degli Esordi in via Crispi prevede un laboratorio artistico per ragazzi ora in fase di realizzazione con l’esecuzione un murales.

Sono in fase di definizione le procedure delle seguenti ulteriori iniziative:

4) QUARTIERE LIBERTA’_Il progetto “Piazza Spazio 13” dell’associazione temporanea di scopo Spazio 13 prevede la riqualificazione del cortile di ingresso con interventi di arredo autocostruiti e l’inserimento di elementi vegetali sarà realizzato presso la ex Scuola Melo da Bari al quartiere Libertà.

5) SAN PASQUALE_ L’associazione Effetto Terra sta rimodulando il progetto da realizzare nell’area sita in via Lorenzo D’Agostino

Linea intervento A:

Sono in fase di realizzazione gli interventi:

6) SAN PAOLO_ Il progetto denominato “Verde Incontro”, della ATS capofila società coop. Tracceverdi, è in corso con la realizzazione un bosco urbano e un orto sociale a cui partecipano molti ragazzi delle scuole del territorio.

7) SAN GIROLAMO_ Il progetto denominato “Quattro per Quattro” dell’associazione Archistart è in corso di realizzazione al quartiere San Girolamo. A luglio del 2021 si è proceduto con la consegna dell’area di proprietà comunale alla stessa Archistart congiuntamente all’organizzazione di volontariato La Pietra scartata, poiché i due soggetti realizzeranno sulla medesima area due progetti integrati.

8) PALESE_Il progetto denominato “Oasi delle stagioni” del Comitato di quartiere Palese Zona 167 è stato integrato con il progetto “(D)a Tutti un poco” dell’associazione di promozione sociale TRAME. Le due associazioni stanno integrando i progetti per avviare le opere. L’area è stata consegnata.

9) POGGIOFRANCO_ Il progetto denominato “Il bosco di Cancello Rotto” dell’ A.T.S. capofila Terre del Mediterraneo, ha visto a marzo scorso la consegna dell’area per la realizzazione di un bosco attrezzato in cui svolgere laboratori e interventi di manutenzione delle alberature e laboratori con i cittadini.

10) CARRASSI_ Il progetto denominato “Trentar non nuoce” dell’ A.T.S. Capofila Masseria dei Monelli che sarà realizzato presso la Ex Caserma Rossani.

Sono in fase di perfezionamento le procedure delle seguenti ulteriori iniziative:

11) SANTA RITA – CARBONARA_Il progetto denominato “Il Giardino della biodiversità per ri…trovare le radici” della cooperativa Opera Amica, che prevede la realizzazione di un orto, è stato approvato e si è in attesa di completare le procedure burocratiche.

12) SANT’ANNA – JAPIGIA_Il progetto “Agorà Sant’Anna” della cooperativa Nuovi Sentieri è stato approvato: prevede la realizzazione di un piccolo orto e interventi di manutenzione degli ulivi presenti da parte di minori fragili attraverso laboratori e attività di animazione..

13) POGGIOFRANCO_Il progetto dell’associazione PugliAccessibile prevede la realizzazione di un parco, previa pulizia dell’area, manutenzione delle essenze arboree esistenti e realizzazione di attrezzature di vario genere Nell’area sarà allestita una zona per animali (cani e asini) per svolgere l’attività di pet-terapy. Le attività saranno coordinate da esperti e rivolte ai cittadini.