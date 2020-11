Bari, bando regionale per l’abitare sostenibile e solidale

Giunta approva progetti di nuova realizzazione e di riqualificazione energetica degli alloggi di Erp da candidare a finanziamento d’accordo con Arca Puglia

BARI – Su proposta dell’assessore al Patrimonio ed ERP Vito Lacoppola, la giunta ha approvato nei giorni scorsi la delibera che autorizza la partecipazione del Comune di Bari al bando regionale “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”, prevedendo al contempo una collaborazione con ARCA Puglia Centrale al fine di conseguire maggiori probabilità di ammissione al finanziamento.

Il bando regionale si compone di due linee di intervento:

• la linea 1, inerente a interventi di nuova costruzione di edifici nZeb (Nearly zero energy building: edificio il cui consumo energetico è quasi pari a zero) e recupero e/o manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di ARCA e Comuni e l’acquisto di alloggi invenduti di edilizia privata a cura delle ARCA

• la linea 2, inerente a interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica a cura dei Comuni.

Come noto l’amministrazione comunale è da tempo impegnata a garantire il diritto all’abitare in favore dei cittadini più fragili incrementando l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale pubblica (ERP) per i nuclei familiari a basso reddito, le giovani coppie in difficoltà, gli anziani in condizioni economiche svantaggiate, gli stranieri regolari a basso reddito e per tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge n. 9/2007.

Considerato che il Comune di Bari e l’Arca Puglia intendono fronteggiare l’emergenza abitativa realizzando nuovi alloggi di ERP attraverso la partecipazione a bandi pubblicati da enti sovraordinati o stipulando accordi tra loro e che, tra le premialità previste dal bando regionale, vi è l’assegnazione di 10 punti in caso di convenzione tra l’ARCA e il Comune per la realizzazione degli interventi proposti, oltre che di ulteriori 10 punti in caso di convenzione tra ARCA e Comune per la realizzazione di interventi congiunti candidati alla linea 2 dello stesso bando, la delibera approvata indica gli interventi che si intendono candidare a finanziamento per la città di Bari.

“L’approvazione di questo documento, che contiene cinque diversi progetti da realizzare sul territorio dei Municipi I, III e IV – commenta Vito Lacoppola – rappresenta un passo fondamentale in direzione di un nuovo Piano Casa 2025 che, non solo ci permetterà di continuare a costruire alloggi di qualità nell’abitato di Sant’Anna, ma che ci darà anche la possibilità di procedere con l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli immobili esistenti in due quartieri come Santa Rita e il San Paolo dove, a fronte di un contesto sociale complesso, abbiamo l’obbligo di mettere in atto interventi di recupero mirati. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici comunali che hanno curato i progetti da candidare al bando regionale e l’ARCA per la proficua collaborazione in vista di un obiettivo comune che mira a garantire il diritto alla casa per tutti i cittadini in difficoltà“.

Di seguito i progetti promossi Comune ed Arca contenuti nella delibera approvata:

a) Comune di Bari: costruzione di 16 nuovi alloggi di E.R.P. di tipologia Nzeb nel quartiere Sant’Anna – sottomaglia 2/13 del Comparto 2 della Maglia 22 di P.R.G, con affidamento degli interventi ad ARCA Puglia e la previsione di una formula di cofinanziamento del valore dell’area messa a disposizione per la realizzazione dell’intervento;

b) ARCA Puglia: costruzione di 24 nuovi alloggi di E.R.P. di tipologia Nzeb nel quartiere Sant’Anna – sottomaglia 2/13 del Comparto 2 della Maglia 22 di P.R.G con l’intesa che il Comune di Bari ceda a titolo gratuito queste aree all’ARCA Puglia per la realizzazione dell’intervento;

c) Comune di Bari: interventi di manutenzione straordinaria di alloggi e di immobili di sua proprietà e in particolare interventi di riqualificazione energetica ai fini di una riduzione dei costi di conduzione e di gestione, con innalzamento di almeno due classi della prestazione energetica, nell’immobile di proprietà comunale in via Roccaporena nel quartiere Santa Rita, con affidamento degli interventi ad Arca Puglia;

d) ARCA Puglia: interventi di manutenzione straordinaria di alloggi e di immobili di sua proprietà e in particolare interventi di riqualificazione energetica ai fini di una riduzione dei costi di conduzione e di gestione, con innalzamento di almeno due classi della prestazione energetica, negli immobili del quartiere San Paolo, siti in viale Puglia nn. 2-4, via Barisano da Trani nn. 14 A/B/C e via Violante nn. 2-4-6;

e) il Comune di Bari intende infine realizzare interventi di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di E.R.P. al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture pubbliche, non finanziate nell’ambito della programmazione comunale, per arrecare benefici ulteriori ai quartieri interessati anche dalla presenza degli edifici di E.R.P. di proprietà dell’ARCA Puglia: si tratta della realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione in via Cascia a Santa Rita, in viale Puglia al San Paolo e negli insediamenti di Sant’Anna.