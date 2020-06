Bari, al via questa sera in diretta streaming il premio “Piedigrotta Barese” 2020 con l’edizione dedicata ad Alfredo Giovine

BARI – Parte questa sera, alle ore 21.00, in diretta streaming live sulle pagine facebook e youtube del Teatro Abeliano e di RadioPopizz Tv (oltre che su Sky ai canali 881 per Puglia e Basilicata, 656 per il Piemonte, 5881 per la Lombardia), l’edizione 2020 del premio letterario “Piedigrotta Barese”, appuntamento organizzato dal Gruppo Abeliano in collaborazione con la Commissione consiliare Culture del Comune di Bari e RadioPoPizzTv.

Durante la manifestazione, che proseguirà domani, martedì 30 giugno, e mercoledì 1 luglio, saranno presentati i video dei componimenti dei 36 partecipanti (poeti, scrittori, musicisti baresi) che la giuria valuterà per scegliere i finalisti delle quattro sezioni del Premio, quest’anno dedicato ad Alfredo Giovine, autore di fama nazionale e nostro indimenticato concittadino.

Per onorare la figura di Alfredo Giovine, sarà trasmesso un omaggio che gli fu tributato, quando era ancora in vita, da numerosi artisti, teatranti, gruppi musicali e intellettuali pugliesi tra i quali Vito Signorile, Vito Maurogiovanni, Ettore De Marco, Vito Carofiglio, Raffaele Nigro, Cris Chiapperini, Mario Mancini, Antonella Genga Pino Di Modugno, Mariolina De Fano, Gianni Giannotti, Nico Salatino, Michele Mirabella e Toti e Tata: una testimonianza che consentirà agli spettatori di apprezzare ancora di più il ruolo svolto da Giovine nel panorama culturale pugliese.