Bari, “Accademia del lavoro”: pubblicato l’avviso rivolto alle aziende del territorio

Per l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello di giovani tra i 16 e i 21 anni a rischio di esclusione sociale

BARI – È in pubblicazione sul sito del Comune di Bari, sezione “altri avvisi” a questo link l’avviso del progetto “Accademia del lavoro” finalizzato all’individuazione di aziende del territorio di Bari e dell sua area metropolitana per l’attivazione di percorsi di apprendistato di primo livello per giovani compresi tra i 16 e i 21 anni a rischio di emarginazione sociale.

Destinatari del progetto sono giovani, residenti nel Comune di Bari da almeno 6 mesi, segnalati dai Servizi sociali comunali e/o dai Servizi sociali del dipartimento di Giustizia minorile, da assumere con contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

L’avviso prevede l’erogazione di un contributo economico e contestuale bonus all’assunzione per le imprese partecipanti alla misura, fino ad un massimo di 10 apprendistati attivabili del valore di 5.000 euro ciascuno.

“Con l’avvio di questa nuova misura, rivolta a ragazzi provenienti da contesti segnati da diverse criticità, intendiamo promuovere percorsi di inserimento lavorativo presso imprese del territorio attive in settori ad alta occupabilità secondo quanto previsto dagli attuali orientamenti regionali in materia di inclusione attiva del lavoro – commenta Eugenio Di Sciascio –. Grazie all’equipe di Porta Futuro il matching tra apprendisti e aziende avverrà a seguito di un processo ormai consolidato che prevede attività di analisi, orientamento e profilazione delle competenze tecniche e trasversali dei candidati.

Valuteremo con attenzione l’andamento di questo progetto, riservandoci la possibilità di destinargli ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili“.

I percorsi possibili sono relativi alle 20 specializzazioni tecniche superiori previste dall’allegato C al Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto “Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18.04.2013”.

Possono presentare la propria candidatura ad attivare la misura le aziende con sede legale e/o unità operativa nell’area metropolitana di Bari in possesso dei requisiti per l’apprendistato di primo livello, in regola con le norme di salute e sicurezza nel lavoro, che abbiano assolto all’obbligo di cui alla Legge 68/99 in materia di tutela del lavoro delle persone differentemente abili e che siano in regola con la posizione contributiva: piccole, medie e grande imprese; imprese commerciali; società di servizi; imprese bancarie ed assicurative; organismi del terzo settore; cooperative sociali; aziende socio-sanitarie private; piccole imprese commerciali di prossimità.

Gli organismi beneficiari non dovranno aver proceduto a licenziamenti collettivi per riduzione di commesse o licenziamenti per riduzione di personale.

Costituisce vincolo inderogabile che gli organismi beneficiari siano insediati nel territorio indicato da almeno sei mesi a partire dal 2 novembre (data di pubblicazione dell’avviso).

Il contributo, pari a 5.000 euro per ogni contratto di apprendistato attivato, verrà erogato alle aziende che utilizzeranno i servizi di matching domanda e offerta e di preselezione del Job centre Porta Futuro Bari, sulla base dei candidati segnalati.

La dotazione finanziaria complessiva del progetto ammonta a 500.000 euro; il contributo verrà assegnato nell’ordine cronologico di ricezione delle domande la cui istruttoria avrà avuto esito positivo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’istanza di candidatura, da compilare secondo il format allegato all’avviso e contenente la documentazione prevista dal bando, dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa all’indirizzo politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it a partire da oggi, martedì 2 novembre.

A completamento delle fasi di verifica di ammissibilità, sarà predisposto l’elenco dei soggetti ospitanti al progetto “Accademia del Lavoro” di cui al Piano regionale delle politiche familiari – Macro Area 1 – Scheda n. 5.

Successivamente agli esiti del processo di verifica dell’ammissibilità delle istanze di candidatura verrà dato riscontro agli interessati mediante pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Bari.