Bari, 69° giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro

Domenica al quartiere san Paolo le limitazioni alla circolazione

BARI – Il presidente del Municipio 3 Nicola Schingaro parteciperà, domenica prossima 13 ottobre, alla manifestazione organizzata dall’associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (Anmil) in occasione della 69° Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione che avrà luogo al quartiere San Paolo di Bari sono state previste le seguenti limitazioni alla circolazione:

Domenica 13 ottobre, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO, per il tempo necessario al transito del corteo, sulle seguenti pubbliche vie del Q.re San Paolo Bari, percorso del corteo: P.zza Romita (sagrato Chiesa San Paolo), v.le Lazio, via Madre Teresa Aiello, e ritorno su v.le Lazio, direzione via Lombardia al civ. 9, presso l’Ist. com. vo “Luigi Lombardi”.