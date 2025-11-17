“Bagliori d’Ombra”: nuovi appuntamenti della rassegna tra Lecce, Arnesano e Aradeo

Dal 21 al 23 novembre prossimi “Bagliori d’Ombra”, la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie prosegue con gli spettacoli della compagnia Il Piccolo Teatro di Pane

LECCE – Dal 21 al 23 novembre tra Lecce, Arnesano e Aradeo con gli spettacoli della compagnia pugliese Il Piccolo Teatro di Pane prosegue la diciannovesima edizione di Bagliori d’Ombra, storica rassegna di teatro per ragazzi e famiglie ideata e organizzata dal Teatro Le Giravolte, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Un orco troppo gentile per stare tra gli orchi e troppo diverso per essere accettato dagli umani: venerdì 21 novembre alle 17:30 al Convitto Palmieri di Lecce, in collaborazione con Polo BiblioMuseale, in scena L’orco poeta e le galline presuntuose. Ispirato a una fiaba pugliese, lo spettacolo di Alice Michol Pietroforte – fondatrice della compagnia, pittrice, attrice, burattinaia, regista, autrice, illustratrice e giocoliera – racconta l’incontro tra un orco buono e una principessa in fuga dal perfido zio Don Patacca. Tra comicità e poesia, la storia diventa una parabola sull’accoglienza e sulla forza dell’amore come unico rimedio contro paura, pregiudizio e voglia di sopraffazione.

Una tartaruga magica, un gruppo di bambini coraggiosi e un imprenditore pronto a tutto pur di arricchirsi: sono invece gli ingredienti di Pizzicatina, scritto e interpretato da Alice Pietroforte, in programma sabato 22 novembre alle 17:30 al Palazzo Marchesale di Arnesano e domenica 23 novembre alle 17:30 al Teatro Domenico Modugno di Aradeo. Con burattini tradizionali e un’attrice dal vivo, prende vita una storia che unisce comicità e impegno civile: Alfio vuole estrarre petrolio e distruggere il paesaggio, ma la natura, con l’aiuto dei più piccoli e della saggia tartaruga Tina, saprà difendersi. Un racconto divertente e poetico che parla di ecologia, rispetto e cambiamento, ricordando che anche i gesti più piccoli possono fare la differenza.

Sabato 29 novembre alle 17:30 la rassegna approderà nella Community Library di Racale con Arcobaleni, una colorata “insalata di favole” del Teatro Le Giravolte, ispirata all’immaginario di Gianni Rodari, tra muppet, sagome e filastrocche che prendono vita.

PROGRAMMA DICEMBRE

Venerdì 5 al Convitto Palmieri di Lecce primo appuntamento del mese con I musicanti. Quattro amici in viaggio del Teatro Le Giravolte, libera rilettura della celebre storia dei musicanti di Brema. Sabato 6 lo stesso spirito di avventura approderà al Palazzo Marchesale di Arnesano con L’Atlante delle città di Tam Teatromusica di Padova, ideato da Antonio Panzuto con la regia e i versi di Vasco Mirandola: un viaggio visivo e poetico ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino, che sarà replicato anche domenica 7 al Teatro Comunale di Aradeo. La ballata di Mr Scrooge del Teatro Le Giravolte, ispirata al classico Canto di Natale di Charles Dickens, sarà proposta venerdì 12 a Lecce, sabato 13 ad Arnesano, domenica 14 ad Aradeo e venerdì 19 a Racale.

Il racconto della redenzione del vecchio Scrooge, reso con il linguaggio poetico del teatro d’ombre, diventa così il filo rosso delle ultime settimane della rassegna, tra emozione, musica e immagini. A Racale, la programmazione si concluderà sempre nella Community Library con vari spettacoli del Teatro Le Giravolte: Natale di Pane (sabato 20), una fiaba di burattini che celebra la bontà e lo spirito natalizio, Zio Mondo (domenica 21), storia di una bambina che affronta la paura attraverso la fantasia e l’amore, per chiudere con Qilong, il drago verde! (domenica 28), racconto per immagini, danze e maschere giganti sul tema dell’acqua, della vita e della speranza