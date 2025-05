“Artigianato d’eccellenza”, dal 23 al 25 maggio a Lecce

All’ex Monastero del Chiostro dei Teatini la mostra-mercato itinerante che punta promuovere il Made in Italy d’autore.Tra gli espositori anche Chiara Grifantini, artista romana del tessuto dipinto a mano

LECCE – C’è anche Chiara Grifantini, architetto e artista italiana specializzata in tessuti dipinti a mano, romana ma residente a Londra, tra gli espositori dell’edizione 2025 di Artigianato d’eccellenza, la quindicesima: taglio del nastro il prossimo 23 maggio presso l’ex Monastero del Chiostro dei Teatini di Lecce, alla presenza del sindaco Adriana Poli Bortone.

Così si esprime in proposito l’architetto romano: “Desidero ringraziarvi di cuore per l’opportunità di partecipare a questa splendida fiera dell’artigianato in Puglia. Presentare il mio lavoro in una terra che amo profondamente da tanti anni è per me motivo di grande gioia e gratitudine. Grazie per avermi accolto in questo contesto così ricco di creatività e passione”.

La mostra-mercato, nata nel 2009 e oggi diventata itinerante – ha infatti tra i suoi obiettivi la promozione dei contenitori più belli della città – rimarrà aperta fino a domenica 25 maggio alle 21, e vanta tra i suoi obiettivi principali la promozione del Made in Italy d’autore. Gli espositori arrivano infatti da ogni parte d’Italia – e non solo d’Italia – con i loro lavori di altissima manifattura, per mischiarsi ai più valenti artigiani salentini, e le richieste di spazi espositivi aumentano di anno in anno.

Artigianato d’eccellenza, come già detto, contribuisce inoltre ogni anno a valorizzare al meglio la bellezza del centro storico di Lecce, in quei giorni meta di grandi flussi di visitatori che arrivano da tutta l’Europa non solo per apprezzare il frutto della manualità più preziosa d’Italia, ma anche per ammirare la bellezza universalmente riconosciuta della “Firenze del Sud”: l’iniziativa si svolgerà infatti anche quest’anno in concomitanza con la manifestazione “Cortili Aperti” delle Dimore Storiche Italiane, occasione durante la quale Lecce, capitale internazionale del barocco, apre ai visitatori i più bei palazzi del suo centro storico.

La rassegna ha inoltre da sempre un ampio profilo solidale grazie all’allestimento di raccolte fondi per iniziative di grande impatto socio-ambientale: quest’anno i salvadanai dove i visitatori della rassegna potranno versare il proprio contributo volontario all’ingresso dei Teatini saranno a disposizione di Fondazione Ant e Progetto Itaca Lecce, associazione affiliata al sodalizio creato da Ughetta Radice Fossati che si prende cura delle persone affette da disagio mentale e delle loro famiglie. Artigianato d’eccellenza sostiene inoltre anche le attività di Fondazione Sylva. Patrocinio di Comune e Provincia di Lecce e ADSI.