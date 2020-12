Arriva “TiramiSud” è l’idea natalizia dello chef pugliese Gegè Mangano

BARI – Per queste festività un po’ solitarie lo chef ha creato un sito internet a filiera cortissima dove poter scegliere da un’accurata selezione di eccellenze tipiche del Sud e dei suoi produttori.

Una box a tutta Puglia da poter condividere con i parenti più stretti e regalarle a chi resta lontano.

“Saranno festività difficili, soprattutto per chi dovrà vivere lontano dai propri affetti e dalla propria terra, ma l’ottimismo non deve mai mancare. E cosa c’è di meglio che tirarsi su a tavola? Ecco perché ho pensato a TiramiSud – spiega lo chef, , anima e cuore del Ristorante Li Jalantuumene, Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia –. Questa idea nasce dal desiderio di portare i sapori familiari a chi da anni vive fuori, ma anche per chi semplicemente apprezza il cibo del Sud. È un e-commerce a filiera corta: sono tutti prodotti tipici pugliesi scelti da me, firmati e impacchettati pronti per arrivare nelle case di tutta Italia e non solo. Potrete anche farli recapitare direttamente a chi amate” commenta Mangano, che esporta la “sua” Puglia.

Una Puglia fatta di produttori artigiani, sapori di nicchia e materie prime di qualità.

“Ci sono le orecchiette, l'”olio buono”, le famose ostie ripiene e il poperato, due dolci tipici pugliesi, e tante altre eccellenze enogastronomiche, chiaramente dei nostri migliori produttori. In un unico “box TiramiSud” abbiamo riunito il meglio del meglio della nostra regione. È un modo per affrontare, anche dal punto di vista economico, questa grave crisi che ci è, ahinoi, piombata addosso, ed è anche un modo per fare squadra” aggiunge lo chef.

TiramiSud Christmas Edition “Fatti un regalo” è una box pensata per quelli che “quest’anno non scendo”, per tutti coloro che sentono la mancanza dei sapori e degli odori di casa, e per chi, invece, ha sempre voluto provare il brivido di ricevere il “pacco da giù”.

Diverse le proposte pensate da TiramiSud per far sì che la dolcezza del Natale non vada persa.

Dalla box dolce, che racchiude al su interno un’amorevole selezione delle eccellenze enogastronomiche dolci della Puglia, sino ad arrivare alla luxury box, che contiene una vera e propria degustazione delle eccellenze enogastronomiche, dolci e non.

“Perché infondo il nostro obiettivo è quello di regalarvi vicinanza, affetto e calore. Ogni proposta è poi accompagnata da vini di annata, bollicine, amari. “Fatti un regalo” custodisce al suo interno un po’ della nostra territorialità, ma soprattutto quello che di evocativo può lasciare ciò che “viene da giù”: profumi, tradizioni e gusto, per tenere viva la magia del Natale” conclude chef Mangano.