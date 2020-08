“Arene culturali”: aggiornato il cartellone di eventi dell’estate barese promosso e finanziato dall’assessorato alle Culture

BARI – A seguito di una serie di rimodulazioni legate alle condizione meteorologiche e all’effettiva disponibilità delle location scelte, è stato aggiornato ed è disponibile sul sito del Comune, a questo link, il ricco cartellone degli eventi sostenuti attraverso “Arene Culturali”, il bando voluto e finanziato dall’assessorato comunale alle Culture per valorizzare il protagonismo degli operatori culturali e conferire nuovi significati ai luoghi attraverso la cultura.

Le Arene culturali per due mesi, fino alla fine di settembre, animeranno i quartieri di tutta la città con iniziative gratuite di teatro, arte, musica, danza e letteratura pensate per tutti i cittadini.

Dai laboratori di divulgazione scientifica nel Planetario alla Fiera del Levante ai concerti jazz di Vince Abbracciante, Paola Arnesano, Fabio Accardi, Giuseppe Bassi, Mike Rubini, Gaetano Partipilo, Antonello Losacco e Francesco Schepisi (solo per citarne alcuni), dalle rassegne cinematografiche organizzate all’Arena ai Riciclotteri in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno agli spettacoli di Vito Signorile, Anonima G.R. e Gianni Ciardo, senza trascurare le iniziative per i più piccoli di clown e teatroterapia e gli spettacoli di burattini del Granteatrino Casa di Pulcinella. Nel parco archeologico di San Pietro, in collaborazione con la Città Metropolitana, si terrà una tappa barese del Locus Festival con i concerti indie e di elettronica di Any Other e Katy Fusco, mentre tra gli altri concerti in programma in tutta la città ci sono anche i Radicanto, Fabio Lepore e il Collegium Musicum e, per restare in tema di musica, da segnalare i percorsi alla scoperta dell’Opera con la straordinaria partecipazione dei Maestri Piero Naviglio e Nicola Scardicchio. In programma anche incontri con gli autori tra cui Emanuele Abattista, Vanessa Di Gennaro e il professor Luciano Canfora, che rifletterà sulla condizione economica e sociale del nostro Paese e dell’Europa anche alla luce della pandemia.

Tra parole e musica le animazioni di Antonio Stornaiolo alle prese con il Pinocchio di Collodi e di Nunzia Antonino, che interpreterà poesie e brani di Shakespeare.

Un cartellone ricco di quasi cento appuntamenti, partiti il 3 agosto e che termineranno a fine settembre, cui si aggiungono i concerti dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, che oggi si esibirà sul sagrato della Basilica di San Nicola e, dal 22 al 30 agosto, il Bif&st e il Bari Piano Festival.

Il festival pianistico diretto dal maestro Arciuli apre quest’anno la Festa del Mare, la rassegna di grandi appuntamenti artistici, in queste ore in via di definizione, che si terrà nel mese di settembre con il sostegno della Regione Puglia.