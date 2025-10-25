Aradeo, domani prende il via Bagliori d’Ombra con “Favole in fattoria”

Dal 26 ottobre al 28 dicembre torna Bagliori d’Ombra ad Aradeo, Arnesano, Lecce e Racale: 20 spettacoli per diciannovesima edizione della rassegna di teatro per ragazzi e famiglie ideata dal Teatro Le Giravolte

ARADEO – Dal 26 ottobre al 28 dicembre ad Aradeo, Lecce, Arnesano e Racale, torna Bagliori d’Ombra, storica rassegna di teatro per ragazzi e famiglie giunta alla sua diciannovesima edizione.

Ideata e organizzata dal Teatro Le Giravolte, la manifestazione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

In collaborazione con Unima (Union Internationale de la Marionnette) Italia, Polo BiblioMuseale di Lecce e con il contributo delle amministrazioni comunali di Aradeo, Arnesano e Racale, insieme ad altri partner pubblici e privati.

Un viaggio tra favole, sogni, poesia e riflessioni, con 20 repliche di spettacoli firmati da alcune delle più vivaci compagnie pugliesi e nazionali: in particolare burattini, ombre, figure, musica e attori in carne e ossa accompagneranno il giovane pubblico in un percorso di emozioni, risate e meraviglia.

La rassegna prenderà il via domenica 26 ottobre (ore 17:30 | ingresso 3,50 euro) al Teatro Comunale Domenico Modugno di Aradeo con Favole in fattoria della compagnia Arterie Teatro di Molfetta per la regia e drammaturgia di Alessandra Sciancalepore, i costumi di Emanuela Sciancalepore, scene di Leonardo Ventura e figure di Matteo Altomare. In un’allegra fattoria gli animali parlano e… raccontano!

L’instancabile Annetta, amica di tutte le creature, è sempre alla ricerca di nuove storie, e saranno proprio le bambine e i bambini ad aiutarla. Insieme scopriranno le più belle favole di Esopo, tra amicizia, astuzia, umiltà e generosità, raccontate con ironia e poesia attraverso le figure in gommapiuma che animano la scena.

Dopo questo esordio, tra novembre e dicembre saranno protagoniste le compagnie salentine Teatro Le Giravolte e Astràgali Teatro, Piccolo Teatro di Pane di Bari e Tam Teatromusica di Padova. Dunque una lunga stagione di teatro, immaginazione e solidarietà, che attraversa il Salento con la forza gentile delle storie: un invito a condividere, sognare e crescere insieme — nel segno luminoso dei Bagliori d’Ombra.

Inizio spettacoli ore 17:30. Ingresso 3,50 euro ad Aradeo (Teatro Comunale e Palazzo Grassi) e Lecce (Convitto Palmieri), gratuito ad Arnesano (Palazzo Marchesale) e con offerta libera a Racale (Community Library). Info, programma e prenotazioni www.teatrolegiravolte.it – 3278944219 – 3494638560.

PROGRAMMA NOVEMBRE

Sabato 1 ad Arnesano, sarà la volta di Zio Mondo del Teatro Le Giravolte, fiaba poetica tratta da Bruno Tognolini che narra la storia della piccola Nietta alla ricerca del magico “Fiore Domani”, tra musica, immagini e figure animate che domenica 9 sarà ad Aradeo. Venerdì 7 al Convitto Palmieri di Lecce, doppio appuntamento. Alle 17:00 si parte con Artisti della speranza, momento speciale dedicato ai marionettisti e alle marionettiste di Gaza, con la proiezione del documentario Everything That Is di Shourideh C. Molavi e un’azione di crowdfunding a sostegno delle famiglie colpite dalla guerra.

Alle 17:30 prima replica de Il giudizio di Astràgali Teatro, spettacolo di ombre turco di Onur Uysal e Matteo Mele, ispirato a Il processo degli animali contro l’uomo che andrà in scena anche sabato 15 ad Arnesano e domenica 16 ad Aradeo (Palazzo Grassi), proponendo – con poesia e ironia – il tema del rapporto tra esseri umani e natura.

Venerdì 21 a Lecce il Piccolo Teatro di Pane con L’orco poeta e le galline presuntuose, una fiaba pugliese sulla gentilezza come antidoto alla paura e ai pregiudizi. Sabato 22 ad Arnesano e domenica 23 ad Aradeo spazio ancora al Piccolo Teatro di Pane con Pizzicatina, un classico spettacolo di burattini che affronta con leggerezza e ironia il tema dell’ecologia e del rispetto per la natura. Sabato 29 la rassegna arriverà nella Community Library di Racale con Arcobaleni, una colorata “insalata di favole” ispirata all’immaginario di Gianni Rodari, tra muppet, sagome e filastrocche che prendono vita.

PROGRAMMA DICEMBRE

Venerdì 5 al Convitto Palmieri di Lecce primo appuntamento del mese con I musicanti. Quattro amici in viaggio del Teatro Le Giravolte, libera rilettura della celebre storia dei musicanti di Brema. Sabato 6 lo stesso spirito di avventura approderà al Palazzo Marchesale di Arnesano con L’Atlante delle città di Tam Teatromusica di Padova, ideato da Antonio Panzuto con la regia e i versi di Vasco Mirandola: un viaggio visivo e poetico ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino, che sarà replicato anche domenica 7 al Teatro Comunale di Aradeo. La ballata di Mr Scrooge del Teatro Le Giravolte, ispirata al classico Canto di Natale di Charles Dickens, sarà proposta venerdì 12 a Lecce, sabato 13 ad Arnesano, domenica 14 ad Aradeo e venerdì 19 a Racale.

Il racconto della redenzione del vecchio Scrooge, reso con il linguaggio poetico del teatro d’ombre, diventa così il filo rosso delle ultime settimane della rassegna, tra emozione, musica e immagini. A Racale poi , la programmazione si concluderà sempre nella Community Library con vari spettacoli del Teatro Le Giravolte: Natale di Pane (sabato 20), una fiaba di burattini che celebra la bontà e lo spirito natalizio, Zio Mondo (domenica 21), storia di una bambina che affronta la paura attraverso la fantasia e l’amore, per chiudere con Qilong, il drago verde! (domenica 28), racconto per immagini, danze e maschere giganti sul tema dell’acqua, della vita e della speranza.

Info e programma

www.teatrolegiravolte.it – 3278944219 – 349.4638560