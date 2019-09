Aperte le iscrizioni dei nuovi corsi biennali dell’ITS Apulia Digital Maker

Exprivia e Apulia Film Commission partners dei cinque progetti formativi per i professionisti dell’innovazione tecnologica

BARI – Sono ben cinque i nuovi corsi gratuiti di alta specializzazione post diploma dell’ITS Apulia Digital Maker che ha pubblicato il bando di iscrizione per il biennio 2019-2021, aperto fino al prossimo 19 ottobre.

Si amplia così l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Superiore pugliese dell’area ICT (acronimo inglese per Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione che propone molte novità. La positiva alleanza progettuale con Exprivia | Italtel – multinazionale del settore dello sviluppo software e servizi IT e tra i più importanti player in Italia nel campo delle tecnologie digitali – si rinnova e triplica con una nuova edizione del corso di Developer 4.0 in tre città pugliesi: Foggia, Lecce e Molfetta. Per rilanciare, invece, la più lunga collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission, nella formazione di pionieri dell’Hi-tech per l’audiovisivo, sono stati ideati due nuovi percorsi: 3D Artist, che si svolgerà a Foggia, e Digital Video Designer, in programma presso la nuovissima sede di Lecce.

Aumentano, quindi, le opportunità per i giovani pugliesi di seguire questi percorsi di istruzione terziaria a ciclo breve, finanziati dalla Regione Puglia e dal MIUR, che hanno già garantito l’inserimento lavorativo all’82% (media nazionale documentata) dei diplomati negli oltre cento istituti del sistema ITS, che formano i “supertecnici” tanto ricercati dal mondo dell’impresa in settori strategici del Belpaese. Infatti, gli ITS sono nati da un decennio come risposta del Governo all’urgenza delle aziende di reperire le figure professionali necessarie per l’adeguamento ai ritmi, obiettivi e processi produttivi della Digital Transformation, nell’ambito di Industria 4.0. I profili che si andranno a formare con i nuovi corsi dell’ITS Apulia Digital Maker sono stati individuati proprio in base al monitoraggio delle competenze maggiormente richieste nell’area ICT:

– Il Developer 4.0 è un professionista nella programmazione informatica, in particolare, nello sviluppo di Java Enterprise Edition e PL/SQL, abbinandole alla capacità di utilizzarle nell’ambito del Big Data e Cloud e dello sviluppo front-end con AngularJS. Una specializzazione professionale estremante richiesta da un comparto produttivo molto trasversale. Il corso ha una durata di 1.800 ore.

– Il Digital Video Designer è un tecnico altamente specializzato nella produzione e post-produzione video in ambito digitale, con competenze integrate in visual FX, motion graphic, compositing ed editing, in grado di seguire tutte le fasi di una produzione cinematografica, televisiva o multimediale ed operare ad ampio raggio nel campo dell’Industria audiovisiva. Il corso ha una durata di 2.000 ore.

– Il 3D Artist ha competenze integrate nella creazione e sviluppo di progetti di grafica tridimensionale per realtà aumentata, virtual reality, videogame, animazione ed effetti speciali per il cinema e dispone di conoscenze professionali per l’utilizzo dei principali software e dei processi esecutivi per lavorare nel settore CGI. Il corso ha una durata di 2.000 ore.

Tutti i percorsi formativi prevedono una didattica laboratoriale ed esperienziale, in cui le competenze sono acquisite attraverso una formazione pratica – garantita dal fatto che oltre il 60% dei docenti proviene dal mondo dell’impresa, dove si svolge il 40% delle complessive ore del biennio formativo – e al termine permettono di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore (V livello del Quadro europeo delle qualifiche), certificazioni linguistiche fino al B2 e una serie di attestati specialistici relativi alle singole specializzazioni. I corsi iniziano entro la fine di ottobre 2019 e sono gratuiti, ma riservati ai primi 25 candidati in graduatoria dopo la valutazione dei titoli e le selezioni d’ingresso.

Tra le varie novità va ricordato che, da questo biennio, anche gli studenti dell’ITS sono stati inseriti nel sistema dell’Adisu Puglia e potranno usufruire dei benefici e servizi per il diritto allo studio universitario offerti dalla Regione Puglia.

Info, bando e iscrizioni su www.apuliadigitalmaker.it