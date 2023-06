“Aperitivo in vigna”, il 25 giugno a Orsara di Puglia

Domenica prossima la nuova escursione naturalistica per degustare i prodotti enogastronomici del territorio e per conoscere Il Tuccanese

ORSARA DI PUGLIA – “Aperitivo in vigna” è la nuova escursione naturalistica promossa dalla cooperativa sociale Ortovolante e le cantine Il Tuccanese, in collaborazione con il Comune di Orsara di Puglia, in programma domenica 25 giugno 2023. Un breve percorso per valorizzare il turismo lento, per vivere una mattinata a contatto con la natura e per degustare i prodotti enogastronomici del nostro territorio. Il raduno è alle ore 10.00 in contrada Carrozza, presso “il luogo” della cantina Il Tuccanese. Si tratta di una camminata con difficolta bassa, adatta anche ai bambini, che prevede un breve percorso lungo il sentiero strada carrozzabile Orsara-Troia.

Alle ore 11.00 si svolgerà l’Aperitivo in vigna presso “la Torretta”, dove sarà possibile avvicinarsi alla conoscenza dei piccoli grappoli a bacca nera, da cui grazie alla passione e al lavoro portato avanti da Leonardo Guidacci è stata recuperata questa particolare cultivar originale che ha dato vita al vino de Il Tuccanese oggi espressione di un territorio. La degustazione sarà a cura della cooperativa sociale Ortovolante, che nel territorio di Orsara di Puglia coniuga i temi dell’agricoltura sociale e dell’ambiente con quelli dell’inclusione socio-lavorativa di persone con fragilità diverse.

Per info e prenotazioni: 320.8676367.