Angela De Gaetano con il suo “Oliver Twist” a Galatone

Per OPS! L’Imprevisto Diventa Spettacolo, Stagione di Prosa 2025 del Teatro Comunale, il 28 febbraio lo spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens

GALATONE – È liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens, l’“Oliver Twist” di Angela De Gaetano, in scena venerdì 28 febbraio alle 20.30 (biglietti: 10 euro, ridotto 8), al Teatro Comunale di Galatone. Lo spettacolo rientra nella Stagione di prosa “OPS! L’imprevisto diventa spettacolo”

Oliver Twist è un personaggio ribelle dal cuore grande, simbolo positivo di resilienza. Charles Dickens, con il suo romanzo, prende una posizione di fronte al dramma della povertà, a causa della quale i bambini, privi di un percorso educativo adeguato, sono in balia del caso, costretti a tutto, irretiti da personaggi poco raccomandabili. Partendo dal romanzo, Angela De Gaetano ha avviato una riflessione sul vuoto d’amore, sul valore della vita, sull’inesorabilità della morte.

In questo spettacolo, Oliver appare molti anni dopo le vicende narrate da Dickens nel suo romanzo. In questa inedita parte della sua esistenza, Oliver è un uomo adulto, sopravvissuto a cose tremende. Ogni anno, nello stesso giorno, torna accanto all’altare dell’antica chiesa del villaggio e, qui, si ferma per un’ora, addentrandosi nel dialogo con sua madre, morta di parto. Un dialogo tra due poli estremi, tra vita e morte, in cui Oliver torna a raccontarsi ogni volta, con un anno in più, ma col desiderio sempre più forte di quell’abbraccio mancato.

“OPS! L’imprevisto diventa spettacolo”, la Stagione di prosa 2025 del Teatro Comunale di Galatone, è diretta dalla cooperativa Ventinovenove, vincitrice della manifestazione di interesse promossa dal Comune di Galatone, e da Zero Nove Nove in collaborazione con il Comune di Galatone e Puglia Culture e il patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare e di Legacoop Puglia; la direzione artistica è affidata a Mary Negro e Gabriele Polimeno della cooperativa Ventinovenove e a Giuseppe Bortone di Zero Nove Nove.

OPS! propone un calendario di appuntamenti, che si arricchirà nei prossimi mesi, frutto della collaborazione con diverse realtà artistiche e culturali del territorio. Non solo teatro di prosa ma anche musica, letteratura, incontri di formazione, dibattiti, laboratori, mostre ed esposizioni per una programmazione che, oltre alle sale del Teatro Comunale, si estende ad altri luoghi appartenenti alla comunità galatonese, come il giardino e l’atrio del Palazzo Marchesale e il centro storico e coinvolge un pubblico di tutte le età.

Il cartellone 2025 prende il nome dalla parola greca OPS che significa occhio ed è desinenza della parola Glaukopis, “Dea dai lucenti occhi di civetta”, riferita a Minerva-Atena, dea della sapienza e delle arti il cui animale totem è la civetta. Ma OPS! È anche l’errore inteso come l’imprevisto che scatena l’urgenza, l’innesco alla necessità di trovare la domanda giusta al momento giusto. È inoltre l’istante di consapevolezza antecedente un processo d’apprendimento dinamico in cui da ogni risposta ottenuta si genera un’ulteriore domanda che richiede a sua volta una risposta.

Info e prenotazioni: 353/4294041; 339/5745559; 329/3345515; daimon@29nove.com; www.29nove.com