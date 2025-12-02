“Anche in casa si possono provare emozioni forti” in scena a Monopoli e Bari

Per la Stagione serale 2025/26 Rinascenza, il 5 dicembre a Monopoli, il 6 e 7 dicembre a Bari, il nuovo spettacolo di Caterina Filograno, una nuova coproduzione Teatri di Bari, Teatro di Sardegna e Teatro Stabile di Torino

MONOPOLI – Un memoir personale che attraversa diverse generazioni di donne nella nuova coproduzione Teatri di Bari con Teatro di Sardegna e Teatro Stabile di Torino in scena a Bari e Monopoli: Anche in casa si possono provare emozioni forti.

Lo spettacolo scritto e diretto da Caterina Filograno è in scena venerdì 5 dicembre alle ore 21 al Teatro Radar di Monopoli, sabato 6 alle ore 21 e domenica 7 dicembre alle ore 18 al Teatro Kismet di Bari per la Stagione 2025/26 Rinascenza.

Un cast tutto al femminile

Filograno è anche interprete – insieme a Gloria Busti, Francesca Porrini, Simona Senzacqua e Maria Grazia Sughi – di una narrazione che parte dalla figura di Maddalena Casto, la Grande Madre: minuscola eppure regale, custode di un matriarcato che ha nutrito e imprigionato generazioni. Attorno a lei si muovono le figure delle figlie e delle nipoti, apparizioni che oscillano tra memoria familiare e archetipo universale. Il Villino Tajani, castelletto sul mare di Speronetta dove trascorrono tutte le loro estati, diventa il teatro di questo regno femminile: luogo di villeggiatura e di clausura, popolato da pappagalli rumorosi, ombre del passato, segreti che si ripetono come filastrocche infantili. Questo è un viaggio dentro la casa e dentro l’infanzia, dove delle donne bambine giocano con le proprie paure, tra ironia e incubo, leggerezza e gotico.

Lo spettacolo è inserito nella programmazione della Stagione serale 2025.26 Rinascenza, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari – Teatro delle città di rilevante interesse culturale.

Alla replica domenicale del Teatro Kismet seguirà l’incontro nel foyer con regista, attrici, direttori artistici e lo spettatore critico del Kismet Lab, il laboratorio teatrale del Kismet.

I biglietti sono disponibili ai botteghini dei due teatri, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Per informazioni sulle repliche al Kismet si può chiamare il numero 335 805 22 11 o inviare mail a botteghino@teatrokismet.it. Si può contattare invece il botteghino del Radar al numero 335 756 47 88 o via mail a info@teatroradar.it.

La Stagione Rinascenza è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.