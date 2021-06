Anarkos Ensemble, quartetto di percussioni Sala Giardino, Lecce

LECCE – Continua domenica 20 giugno la rassegna “Classica d’Estate” edizione 2021, proposta dalla Camerata Musicale Salentina, con un concerto dedicato al suono delle percussioni e alla loro infinita varietà di colori e ritmi. Protagonista della serata il quartetto Anarkos Ensemble, composto da Francesco Fiorante, Emanuele Pisanò, Francesco Persano e Stanislao Marco Spina.

Anarkos Ensemble è un collettivo musicale nato con l’intento di divulgare nuovi linguaggi sonori che sfuggono a qualsiasi catalogazione, senza mai perdere però l’obiettivo principe, ossia quello di esprimere e non di stupire.

Il quartetto presenterà, oltre a brani inediti, pezzi di grandi autori come Glass, Jenkins, Sejourné, scritti appositamente per strumenti a percussione, che ne esaltano le loro caratteristiche timbriche, ritmiche e melodiche. In particolare sarà eseguita la celebre composizione di Giovanni Sollima “Millenium bug”, un brano suddiviso in cinque parti, in cui si alternano momenti estremamente ritmici ad altri statici e che l’autore spiega essere “una riflessione su un’ansia che divide equamente virtuale e reale, tecnologia e spiritualità, un’antica ed ancestrale apprensione che l’uomo prova nei confronti delle grandi transizioni”.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Biglietti in vendita in promozione a tariffa ridotta sia online che nei punti vendita Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

Sponsor dell’evento è la cantina Agricola Felline.

PROGRAMMA MUSICALE

G. Sollima, Millennium bug

K. Jenkins, Palladio

E. Pisanò, Riflessioni

P. Glass, Mishima V e VI

P. Glass, Glassworks (closing)

E. Sejourné, Bronx

E. Sejourné, Losa

K. Bobo, Echoes

W. A. Mozart, Sinfonia n. 25 (1° Mov.)

C. Corea, Armando’s rumba

C. Corea, Spain

C. Saint-Saëns, Danza macabra

E. Tricarico, Artango

I. Trevino, Catching shadows

ABBONAMENTO

Posto unico numerato: € 30

BIGLIETTI

Posto unico numerato: Intero € 8, Ridotto* € 6, Under 12 anni € 2

* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Abbonati alla Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.

PROMO TICKET ONLINE

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.