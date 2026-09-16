A Monopoli il 18 settembre proiezione del docufilm “Beyond the Route”

Al Teatro Radar di Monopoli proiezione del docufilm “Beyond the route” (Oltre la Rotta) che racconta la vita del Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci tra infanzia, anni sul mare e la svolta imprenditoriale, quando fondò la Plastic-Puglia. Ingresso libero

MONOPOLI – Una vita tra mare, impresa, innovazione e capacità di guardare oltre l’orizzonte. È questo il filo conduttore di “Beyond the route” (Oltre la Rotta). Vitantonio Colucci – L’innovatore sostenibile. Viaggio nella vita di un pioniere dello sviluppo industriale”, il docufilm dedicato alla storia del Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, che sarà proiettato venerdì 18 settembre, alle ore 19, al Teatro Radar di Monopoli. L’ingresso è libero.

L’appuntamento propone sul grande schermo la vicenda umana e imprenditoriale di un protagonista dello sviluppo industriale pugliese, raccontandone il percorso attraverso tre momenti fondamentali della sua vita: l’infanzia, gli anni trascorsi sul mare come capitano di lungo corso e il ritorno sulla terraferma, fino alla svolta imprenditoriale del 1967, quando Colucci fondò a Monopoli la Plastic-Puglia, oggi realtà di riferimento internazionale nel settore dell’irrigazione a goccia.

Alla serata condotta dal prof. Michele Suma, docente del Polo Liceale “Galilei-Curie” di Monopoli e ideatore del Sudestival, interverranno il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci e il regista del Docufilm Antonio Minelli.

Il docufilm è diretto e scritto dallo stesso regista insieme a Marita De Luca ed è parzialmente e liberamente ispirato al libro-intervista “Biografia di un Capitano: tre volti, una vita”, pubblicato da Edizioni “Vivere In”. Ad aprire la proiezione sarà un prologo speciale, costituito da una poesia scritta dallo stesso Barone Colucci e intitolata, come il film, “Beyond the route”.

L’opera unisce il racconto biografico alla ricostruzione della storia dello sviluppo industriale pugliese, seguendo il protagonista nelle diverse stagioni della sua esistenza. Una storia nella quale gli anni trascorsi sul mare come capitano di lungo corso assumono un ruolo centrale nella formazione del carattere, della disciplina e della visione imprenditoriale che accompagneranno successivamente Colucci nella sua avventura industriale.

Particolarmente significativa è anche la composizione del cast, che affianca attori professionisti e protagonisti reali della vicenda. Il Barone Vitantonio Colucci interpreta se stesso nella fase adulta e contemporanea, mentre Paolo Emanuele Quaranta e Sante Lattanzi interpretano rispettivamente il protagonista da giovane e da bambino. Nel film compaiono inoltre, nei propri panni, la moglie Tonia Decosimo e il nipote Riccardo Fasano.

Il viaggio cinematografico attraversa anche i luoghi della Puglia che hanno fatto da scenario alla vita e alla storia del protagonista: dalla sede storica della Plastic-Puglia e dalla Masseria Colucci di Monopoli alle masserie di Putignano, dal Palazzo Comunale di Mottola a Villa Fanelli, dalle chiese storiche di Conversano alla Parrocchia Stella Maris e allo Studio d’Arte “Carlo Fusca” di Bari.

“Beyond the route” diventa così non soltanto il racconto di un imprenditore, ma un viaggio nella memoria di una terra e nelle trasformazioni che hanno accompagnato la crescita industriale della Puglia. Una storia personale che diventa racconto collettivo, attraverso il linguaggio del cinema, tra mare e terra, radici e futuro.

La serata è promossa e sostenuta da Plastic-Puglia e dall’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci”, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli e la collaborazione di Teatri di Bari e Teatro Radar.