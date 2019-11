Altamura: “Ballando on the road”

La Puglia incanta Millly Carlucci, successo di pubblico ad Altamuraper i casting della nuova edizione

ALTAMURA (BA) – Qualità, classe, varietà di stili uniti ad allegria, colori e al calore immenso del pubblico pugliese, tutto questo è solo un assaggio dell’atmosfera che la prima tappa di “Ballando on the road – in cerca di talenti” ha regalato a tutti i protagonisti. Il Teatro Mercadante di Altamura si è dimostrata la location ideale per portare in scena un variopinto quadro animato fatto di: balli tradizionali come pizzica e tarantella, ma anche spettacolari esibizioni di danza aerea, danze orientali, rock’n roll acrobatico, balli latini, flamenco, musical e molto altro ancora!

Il primo dei sei appuntamenti previsti dal talent itinerante che porta Milly Carlucci e la sua squadra in giro per l’Italia a caccia di nuovi ballerini, ma anche di tante novità, ancora una volta ha segnato numeri da record. Ben oltre 200 le unità di ballo iscritte, raddoppiando i provini dello scorso anno, con migliaia di ragazzi provenienti da ogni città della Puglia, ma anche da regioni limitrofe, arrivati di mattina prestissimo per conquistare l’ambito sogno di esibirsi in diretta su Rai Uno. Una folla sorridente e contagiosa che per due giorni ha letteralmente invaso le vie adiacenti al Teatro Mercadante, di Altamura. Il viaggio lungo lo stivale è ancora lungo, prima della finalissima di Roma, prossima meta Marcianise, in provincia di Caserta. E per chi non lo avesse ancora fatto correte ad iscrivervi per le prossime tappe: https://ballandoontheroad.com/