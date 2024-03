Alezio, oggi il reading musicale Animali da favola

Per la stagione di teatro ragazzi itinerante KLAPP il teatro è dei ragazzi nell’Area Lab, il racconto in musica di storie, dove i protagonisti sono gli animali; voce recitante Salvatore Della Villa, al pianoforte Valentina Parentera

ALEZIO – Ritorna ad Alezio, la stagione di teatro ragazzi itinerante KLAPP il teatro è dei ragazzi, con il reading musicale Animali da favola, presso l’Area Lab (sipario ore 18.00). Per la stagione saranno programmati otto spettacoli, da febbraio a maggio, nei tre comuni partner di progetto, Alezio Giuggianello e Galatone, che vedranno in scena cinque compagnie per differenti linguaggi teatrali, teatro di figura, teatro di narrazione e musica.

Lo spettacolo vuole essere un racconto i cui protagonisti sono appunto degli “animali da favola”, nati dalla fantasia di scrittori e poeti per far divertire e allo stesso tempo, far pensare e dare degli insegnamenti, ai giovani lettori, in questo caso, giovani spettatori.

Animali da favola è il racconto in musica di storie, dove i protagonisti, come vuole la favola, sono gli animali. Lo spettacolo in concerto è un carillon di voci suoni e fantastiche figure, che si muovono in situazioni bizzarre e rocambolesche. Elefanti, galline, gatti, giraffe, con le loro caratteristiche e temperamento. La voce recitante e il pianoforte sono due interpreti di un’esplorazione di storie antiche, depositarie di memorie e saperi collettivi ma anche di fascinazione e di mistero.

Gli animali delle favole di Esopo e di Fedro sono i grandi protagonisti, accompagnati dall’esilarante e invincibile Gatto con gli stivali e dal piccolo paffuto pachiderma Babar, che con L’Histoire de Babar, le petit éléphant di Francis Poulenc, fa il suo spassoso ingresso nella storia della musica. Per giungere poi a Verona e incontrare un grande amore per una Gallina Faraona intenta solo a beccare.

Protagonista principale del racconto in musica, sarà l’elefantino Babar, che nasce, come nelle migliori tradizioni fiabesche, dalla trascrizione di racconti orali che Cécile, la moglie di Jean de Brunhoff, artista e pittore parigino, snocciolava la sera, nella penombra, accanto al letto dei loro bambini. Jean de Brunhoff scrisse 6 racconti intorno al re elefantino tra il 1931 e il 1941. Qualche anno dopo, la nipotina di quattro anni del compositore Francis Poulenc, mentre lo zio le stava raccontando delle fiabe, gridò: “Che noia! Dai, suona questo!” e propose (o impose) allo zio divertito, piazzando sul leggio l’album con la favoletta del suo eroe dai preziosi dentoni d’avorio, di suonarle un album di illustrazioni infantili. Prontamente Poulenc prese la bambina in parola e, per accontentarla, iniziò a improvvisare accordi che, negli anni, avrebbero composto il mosaico della poetica Histoire per voce e piano.

La nascita di Babar è segnata da una tragedia, la sua mamma infatti viene brutalmente uccisa da un cacciatore e il piccolo elefantino si trova costretto ad abbandonare precipitosamente la foresta placida e lussureggiante che lo accoglieva in una fuga precipitosa verso la salvezza. Babar arriverà in città, in una Parigi di inizio secolo tanto elegante, quanto austera. Comincerà così la sua trasformazione da quadrupede a bipede ben vestito ed istruito.

La stagione KLAPP il teatro è dei ragazzi fa parte del più ampio progetto Keep Love in Your (He)Art, ideato dall’associazione Tracce Creative nell’ambito dell’Avviso pubblico ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’ indetto dalla Regione Puglia, e vede la partecipazione ed il sostegno dei Comuni di Alezio, Galatone, Giuggianello e Ortelle. Le attività prevedono inoltre percorsi laboratoriali educativo-formativi in ambito artistico-espressivo e di educazione alla cittadinanza per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e 17 anni (laboratorio teatrale, circo, fumetto, musicale, artistico, d’archeologia e valorizzazione dei beni culturali e storico-artistici). Saranno inoltre organizzate escursioni itineranti per conoscere il patrimonio culturale locale. I ragazzi saranno accompagnati da esperti in passeggiate per conoscere o riscoprire i dettagli colmi di bellezza delle evidenze storico artistiche del territorio.

Compagnia Salvatore Della Villa

ANIMALI DA FAVOLA

L’Histoire de Babar di Francis Poulenc

Le favole di Esopo e di Fedro

Il gatto con gli stivali di Charles Perrault

voce recitante Salvatore Della Villa

pianoforte Valentina Parentera

PORTA 17.30 – SIPARIO 18.00

Ingresso gratuito

Info e Prenotazioni:

Prenotazione telefonica obbligatoria al 3297155894, anche con WhatsApp.

AREA LAB, Via E. Toti 115, Alezio