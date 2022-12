“Alegrìa in tour”, il villaggio itinerante nei borghi storici del Salento

Dal 3 dicembre all’8 gennaio 2023 l’iniziativa porterà gusto e tradizione in tour; si parte oggi da Alliste

ALLISTE (LE) – Il progetto L’idea del progetto/format “Alegrìa”, nasce dall’esigenza di far rivivere la tradizione salentina, e di renderla fruibile ai cittadini ed ai turisti nei più suggestivi borghi storici della provincia di Lecce. Diversi i pilastri su cui poggia l’idea: dalla musica popolare icona storica del Salento all’enogastronomia di qualità con in primo piano i piatti tipici ed i prodotti della nostra terra, e poi le antiche arti ed i mestieri di un tempo che hanno caratterizzato la nostra storia, il tutto racchiuso da una cornice natalizia. Obiettivo è quello di ricreare un piccolo villaggio che fa anche mercatino natalizio “made in Salento”. Un altro punto fondamentale è quello di riuscire a dedicare uno spazio alle realtà e alle imprese locali, creando un punto d’incontro fra impresa e consumatore, per dare la possibilità di far conoscere i loro prodotti. Ridare vita ai borghi dei nostri paesi. L’idea è quella di ricreare un villaggio di natale itinerante che si sposti fra vari paesi della provincia, per far riscoprire i borghi e gli scorci storici più belli ed affascinanti del territorio.

Come si struttura Alegrìa, gusto e tradizione

Come detto il progetto si basa e si struttura su diversi aspetti e punti che sono fondamentali per la sua realizzazione fattiva. Praticamente verrà ricreato un villaggio itinerante, composto da diverse casette che riprendono il “concept” dei mercatini natalizi, al centro del villaggio invece ci sarà un palco. “Alegrìa in tour” di fatto ogni settimana toccherà un paese diverso, per un totale di almeno cinque paesi e oltre 15 serate di eventi e spettacoli. Nel cuore del villaggio sarà presente un percorso enogastronomico che spazia tra la tradizione salentina, gli eventi di musica popolare e musica italiana di diverse epoche comprendo quindi un format di usufruitori variegato e di diverse età. Da evidenziare che nelle ultime tre serate che saranno organizzate a Racale, sarà presente anche una pista di pattinaggio che andrà a fare da cornice perfetta per la chiusura del tour.

Le Date di Alegrìa

Il tour parte il prossimo 3 e 4 dicembre da Alliste, poi 10 e 11 dicembre a Nardò, il 17 e 18 dicembre a Ruffano, il 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre “Allegrìa” sbarca a Leverano con l’aggiunta della grande pista di ghiaccio ed infine il 6 e 7 e 8 Gennaio 2023 la grande chiusura a Racale. Da evidenziare che il progetto “Alegrìa” è sostenuto dalla Regione Puglia e dai comuni aderenti, oltre che partner e sponsor privati ed è organizzato da Best Production. Ruolo importante anche per la solidarietà grazie al progetto Cuore Amico.

Eventi musicali

La musica dal vivo sarà una parte importante e fondamentale della manifestazione di piazza. Con il concerto di musica popolare, si rivivranno le canzoni della tradizione salentina, uno dei punti cardine della promozione del territorio. Il gruppo “Alla Bua”, ampiamente conosciuto e fortemente apprezzato dal pubblico, sarà la cornice perfetta per ridare vita alla tradizione. Con il concerto di musica italiana si vivrà invece un revival di musica italiana e cantautorato grazie alla performance de “Gli Avvocati Divorzisti” nota cover band locale di musica italiana, amata e seguitissima dal pubblico di tutte le età. Far risuonare e cantare per le vie dei borghi e delle piazze le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, Alegrìa, gusto e tradizione on tour 3 riuscirà a rendere ancora più magica l’atmosfera del periodo natalizio.