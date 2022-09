Al via la Settimana Ciclistica Pugliese con 5 competizioni agonistiche

L’iniziativa è patrocinata da Anci Puglia. Un programma di competizioni di alto livello che vedranno i comuni pugliesi, dal 9 all’11 settembre, protagonisti del panorama ciclistico nazionale

MONOPOLI – Presentata a Monopoli la Settimana Ciclistica Pugliese, un programma di 5 competizioni agonistiche di alto livello che vedranno i comuni pugliesi dal 9 all’11 settembre protagonisti del panorama ciclistico nazionale. L’iniziativa patrocinata da Anci Puglia, si colloca all’interno del Protocollo di Intesa “Pedalare per viaggiare – Patto di Mattinata”, siglato da circa 100 comuni e finalizzato alla valorizzazione cicloturistica dei territori pugliesi.

Dopo i saluti di Angelo Annese, sindaco di Monopoli e vicepresidente Anci Pugila, sono intervenuti il presidente Anci nazionale Antonio Decaro, l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, il presidente Anci Puglia Ettore Caroppo, Elio Sannicandro,direttore ASSETT Puglia, il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto. Moderatore Tommaso Depalma, coordinatore Patto di Mattinata.

Presenti sindaci e amministratori di tutti i comuni interessati dai percorsi e dei comuni aderenti al Patto di Mattinata; il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana Giuseppe Calabrese, le società organizzatrici delle competizioni (Scuola di ciclismo Franco Ballerini di Bari, A.S.D.C. G.S.C.Orazio Lorusso, Polisport Polignano e ASD Ciclo Team Laerte). Presente anche Vito Di Tano, campione del mondo dilettanti ciclocross nel 1979 e nel 1986.

Le gare:

Il Giro di Puglia Under23 Élite, è la challenge, con classifica a punti, che si snoda su tre tappe che coinvolgeranno le province di Bari e Brindisi. Prima tappa la Costa dei Trulli che partirà da Mola di Bari e si concluderà sulla Selva di Fasano, con un impegnativo arrivo in salita dopo aver toccato i comuni di Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo e Cisternino.

Seconda tappa sarà la 62ª Coppa Messapica, la classica del ciclismo pugliese giunta al 70° anno dalla sua nascita. Il percorso prevede un giro di 25 chilometri da ripetersi cinque volte nella Valle d’Itria e altrettanti giri finali nell’impegnativo tracciato cittadino di Ceglie Messapica.

Il Giro di Puglia si concluderà domenica 11 settembre con la terza tappa, la 72ª Targa Crocifisso a Polignano a Mare, altra classica del ciclismo pugliese. Si svilupperà sull’ormai consueto circuito che coinvolge i territori di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Le tre società organizzatrici, la scuola di ciclismo Franco Ballerini di Bari, la A.S.D.C. G.S.C.Orazio Lorusso e la Polisport Polignano, coordinate dal consorzio Puglia Bici e Futuro, hanno definito il roster delle 27 squadre iscritte che comprende selezioni nazionali, società straniere e compagini provenienti da tutta Italia.

Quarta competizione Il “V° Trofeo XCO Terra delle Gravine”, immerso in un territorio caratterizzato dalla maestosità della gravina grande di Laterza. La MountainBike è il mezzo ideale per viaggiare lungo i sentieri del parco, silenziosa e rispettosa dell’ambiente. La gara Nazionale ha l’ambizione di portare all’attenzione di un pubblico più ampio il fascino di un’ambiente tutto da scoprire. Questo l’obbiettivo condiviso dall’amministrazione comunale di Laterza e dal Team Laerte, in un connubio che lega lo Sport alla promozione del territorio. Prevista l’assegnazione della maglia del trofeo a tutti vincitori di categoria, la stessa rappresenta in forma grafica il territorio ed è il messaggio d’invito a ritornare da turisti. La gara, in un circuito unico di 4,6 km, si articola lungo i sentieri della Pineta Scivolizzo e del Bosco Selva San Vito. La novità di quest’anno è rappresenta il doppiò passaggio nel letto della gravina, che con le prime piogge vede lo scorrere dell’acqua.

In contemporanea alla gara Nazionale, si disputa la quinta delle competizioni che animano la Settimana Ciclistica Pugliese, la gara Regionale dei Giovanissimi denominata “II Gran Prix Scuola di Ciclismo “Rocco Catucci” e aperta alla partecipazione dai 3 /12 anni. La gara è inserita nel circuito provinciale FCI CP Taranto “Challenge MTB XCO della Magna Grecia” e si disputerà all’interno della pineta Scivolizzo, in un circuito di 0,6 km. Nella scorsa edizione le due manifestazioni hanno visto la partecipazione di oltre 300 atleti.

Interventi:

Angelo Annese, sindaco di Monopoli e vicepresidente Anci Puglia: “Questo evento è motivo di orgoglio per il territorio, da anni lavoriamo in sinergia con gli altri comuni per realizzare queste competizioni. Importante valorizzare i nostri comuni anche attraverso lo sport. Il Patto di Mattinata con l’azione dell’Anci, è una grande opportunità per promuovere le nostre bellezze naturali attraverso il cicloturismo.”

Antonio Decaro – presidente Anci nazionale: “I comuni pugliesi in questa settimana tengono insieme lo sport e l’attrattività turistica. La bicicletta è diventata un grande elemento attrattivo dal punto di vista turistico soprattutto nel nord Europa. Ora anche in Puglia stiamo attivando questa buona pratica con investimenti sul cicloturismo. La Città Metropolitana di Bari ha finanziato con oltre 26 milioni di euro 430 km di itinerari cicloturistici distribuiti su tre linee direttrici (Adriatica, Lame e Alta murgia). Importante valorizzare le straordinarie valenze storiche e paesaggistiche dei territori rendendoli sempre più attrattivi.”

Ettore Caroppo – presidente Anci Puglia: “Il movimento che si genera intorno alla bike economy è straordinario e rappresenta un potenziale enorme per le opportunità di promozione e valorizzazione paesaggistica e turistico-sportiva dei nostri territori. Anci Puglia confida molto nel progetto Patto di Mattinata, infatti, stiamo cercando di organizzare un’azione di coordinamento per valorizzare le esperienze cicloturistiche nella rete di comuni e sviluppare la bike economy su tutto il territorio regionale”.

Gianfranco Lopane – assessore turismo Regione Puglia: “Sport e turismo è un binomio che in Puglia continua ad avere un risultato significativo, sia per i grandi eventi già organizzati nel 2022 che hanno dimostrato una grande attenzione verso il ciclismo, ma anche per la rassegna di competizioni sportive che presentiamo oggi. Sono eventi che rafforzano questo binomio e che consentono alla Puglia di diventare destinazione cicloturistica e di essere ancora più attrattiva e fruibile in angoli e luoghi meno noti, ma paesaggisticamente straordinari. Questo ci permetterà come Regione, di continuare a investire al fianco dei sindaci del Patto di Mattinata e delle Associazioni cicloturistiche per aumentare la fruizione turistica dei nostri territori.

Elio Sannicandro – direttore ASSETT Puglia: “Questo importante evento sportivo vede protagonista la bici, che per l’Asset e la Regione Puglia gioca un ruolo chiave nell’ottica della mobilità sostenibile, per lo sviluppo ecosostenibile del territorio. Abbiamo infatti elaborato il Piano regionale della mobilità ciclistica, che ingloba vari progetti di ciclovie: uno strumento strategico per la bike economy ma anche per la valorizzazione paesaggistica e la promozione turistica. Il Piano crea una rete di ciclovie e piste ciclabili che attraversa l’intero territorio regionale, connettendo tra loro i principali poli urbani, naturalistici e culturali. La mobilità ciclistica, collegata all’ integrazione modale può contribuire al miglioramento della vivibilità delle nostre città, del benessere psico-fisico individuale e collettivo e dello sviluppo locale”.

Angelo Giliberto – presidente CONI Puglia: “Esprimo l’entusiasmo del CONI per questa iniziativa e soprattutto per questa sinergia che sicuramente porterà lontano. L’azione sinergica è importante per promuovere gli eventi sportivi e valorizzare il territorio, ma è fondamentale anche per migliorare le nostre città dal punto di vista urbano e per diffondere l’educazione stradale cominciando dalle scuole.”

Tommaso Depalma – coordinatore del Patto di Mattinata: “Nella conferenza stampa odierna presentiamo la Settimana ciclistica pugliese, ma soprattutto, ribadiamo il grande lavoro sinergico tra la Regione Puglia (in particolare assessorati Turismo e Sport), l’Anci Puglia (che ha deciso di avere un ruolo determinante nella strategia di sviluppo della bike economy sul territorio attraverso i comuni), la Federazione Ciclistica Italiana e le società di base. Questa unità di intenti, insieme alla capacità di proporre importanti eventi destagionalizzati, in linea con la strategia “Puglia365”, sono la dimostrazione concreta che si sta lavorando secondo il nuovo Piano turistico regionale (in corso di definizione), in cui la bike economy avrà un ruolo centrale come vettore di sviluppo e di crescita.”