Agenda per il lavoro 2021 | 2027: i tavoli tematici presso il Coworking Artem nel Museo Castromediano di Lecce

LECCE – Lunedì 22 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.30, il Coworking Artem ospita una tappa dell’importante percorso partecipato di costruzione dell’Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia.

L’evento, organizzato dal team di lavoro del coworking Artem in collaborazione con l’associazione DiVagare Aps e il Museo Castromediano di Lecce, fa seguito al progetto presentato dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano assieme all’Assessore Politiche del lavoro, alla formazione e all’istruzione Sebastiano Leo che vedrà l’Ente fino a febbraio 2022 impegnato in un tour che toccherà tutte le Province pugliesi incontrando negli spazi coworking e nelle factory pugliesi tutti quei soggetti già impegnati nelle politiche attive del lavoro, nell’innovazione sociale ed economica, nella formazione ed educazione non formale, nell’azione su inclusione e parità di genere, per attuare la pratica dell’ascolto delle esigenze lavorative e formative di queste realtà, attraverso un approccio innovativo e razionale.

La tappa di lunedì si snoderà in tre tavoli tecnici che andranno ad affrontare le tematiche legate a inclusività, sostenibilità | transizione ecologica | transizione digitale, formazione e cultura.

Dopo la registrazione dei partecipanti, la giornata prenderà il via alle ore 10.30 coi saluti istituzionali di Luigi De Luca, Dirigente Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, Silvia Miglietta, Assessore al Welfare del Comune di Lecce.

Seguirà l’introduzione ai lavori da parte di Silvia Pellegrini, Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione, Sara Falangone, Co-founder e Ceo del Coworking Artem, che presenterà il coworking e l’Hub progettuale e condividerà l’esperienza imprenditoriale e Antonio Coco, che modererà i tavoli di lavoro.

La giornata proseguirà entrando nel vivo dei tavoli tematici fino alle 16.30, quando Andrea Gelao, esperto in processi partecipativi, restituirà i risultati del percorso partecipativo, coadiuvato dagli esperti e facilitatori dei tavoli tecnici e dal moderatore Antonio Coco.

Interverrà, infine, Sebastiano Leo, Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia.

Riprendendo lo slogan dell’Agenda del Lavoro, è il momento di «condividere il futuro».

L’intero evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Coworking Artem (@artemservizi).