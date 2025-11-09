Acquaviva delle Fonti, “JazzSet 2025”: gli appuntamenti di novembre

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) – Dal primo novembre ha preso il via ad Acquaviva delle Fonti la 23esima edizione del festival “JazzSet 2025”, una delle rassegne jazz più storiche della Puglia con 13 concerti, oltre 80 musicisti, anteprime nazionali e grandi nomi della scena internazionale e italiana. Jazzset 2025 è un invito a viaggiare tra suoni, culture e visioni.

Due mesi di emozioni, atmosfere intime e grandi performance e con la seconda edizione dell’Italia Jazz Club Music Contest, dedicato ai nuovi talenti del jazz.

Organizzato da Associazione Café 1799, con la direzione artistica di Giuseppe Netti, è realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Culture, Comune di Acquaviva delle Fonti, Italia Jazz Club e Puglia Sounds.

Tutti i concerti si terranno tra il Club 1799 e il Teatro Luciani.

Nuovi appuntamenti a novembre

Italia Jazz Club, l’associazione dei jazz club italiani, promuove la seconda edizione dell’Italia Jazz Club Music Contest rivolta a giovani musicisti e formazioni jazzistiche con l’obiettivo di sostenere il talento emergente e promuovere la cultura jazz in Italia. Si terrà il 14 e 15 novembre 2025 (ingresso libero) presso il Club 1799 di Acquaviva delle Fonti.

Due serate di musica dal vivo, un laboratorio di scoperta e condivisione, dove otto band finaliste si esibiranno con una performance di 30 minuti ciascuna, davanti a un pubblico di appassionati, professionisti ed una giuria qualificata. La stessa presieduta dal musicista Rosario Giuliani, è composta da Pietro Lussu (musicista), Luca Aquino (musicista), Roberto Ottaviano (musicista e Presidente della Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano”), Onofrio Piccolo (direttore artistico di Pomigliano Jazz e Presidente di Jazz Italian Platform), Nicola Gaeta (giornalista, Musica Jazz) e Marco Pennisi (produttore discografico, Red Records).

Si prosegue, domenica 16 novembre al Club 1799 – Acquaviva delle Fonti

con il sassofonista Rosario Giuliani che 4tet che, con il suo quartetto, presenta il suo album “Logbook”. Il disco, registrato dal vivo a Bruxelles nel dicembre 2023 e pubblicato nella primavera 2024 dall’etichetta belga Hypnote, è stato concepito per catturare l’energia e l’interazione tra artisti e pubblico durante l’esecuzione. “Logbook” parla di emozioni, incontri, colori, profumi, energia, viaggi e interazioni. Al fianco di Rosario Giuliani, musicisti di lunga collaborazione: Pietro Lussu (piano), Giulio Scianatico (basso) e Sasha Mashin (batteria).

Il quintetto del sassofonista scozzese Matt Carmichael, sabato 22 novembre Club 1799, sarà protagonista dell’anteprima nazionale del suo ultimo album “Dancing with Embers”. Giovane rivelazione della scena jazz europea, Carmichael presenta un progetto emozionante che unisce jazz e musica tradizionale scozzese. Carmichael si distingue per una scrittura profonda e sensibile che lo ha portato sui palchi del Ronnie Scott’s di Londra, del Jazzahead di Brema 2024, del London Jazz Festival 2025. Con lui sul palco Alistair Watson (basso), Thomas Gibbs (piano), Charlie Stewart (violino) e Corrie Dick (batteria).

Il Forrò Navigante Sextet, sabato 29 novembre al Club 1799, è un avvincente viaggio sonoro che fonde le ricche tradizioni musicali del Mediterraneo con la passione e l’energia del Brasile, ben rappresentato dai due straordinari musicisti brasiliani Mestre Canhao De Souza (percussioni, berimbau, danza) e Angelo Edinho (chitarra, cavaquinho, voce), insieme a Claudio Prima (organetto, voce), Valentina Cantora (voce), Clara Calignano (flauto) e Simone Carrino (percussioni).