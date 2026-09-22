Ad Acquaviva delle Fonti il concerto Note da Oscar

Il 25 settembre, al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti, il concerto sinfonico dedicato alle più celebri colonne sonore della storia del cinema con l’Orchestra Sinfonica Federiciana
ACQUAVIVA DELLE FONTI – Venerdì 25 settembre 2026, alle ore 20.30, al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti si terrà il concerto Note da Oscar con l’Orchestra Sinfonica Federiciana diretta dal M° Benedetto Grillo. L’evento è organizzato da AncheCinema, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Federiciana e il Comune di Acquaviva delle Fonti.
Un grande concerto sinfonico dedicato alle più celebri colonne sonore della storia del cinema, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’esperienza artistica di elevato livello qualitativo, capace di unire musica, emozione e memoria collettiva attraverso le composizioni che hanno accompagnato alcuni dei film più iconici della cinematografia mondiale.
L’evento nasce con la finalità di avvicinare il pubblico alla musica orchestrale attraverso un repertorio immediatamente riconoscibile e trasversale, dimostrando come la grande musica sinfonica sia parte integrante della cultura popolare contemporanea.
Le colonne sonore rappresentano infatti un patrimonio artistico universale, capace di coinvolgere spettatori di ogni età e provenienza culturale.
Il progetto artistico prevede l’esibizione dell’ Orchestra Sinfonica Federiciana, composta da musicisti professionisti, che interpreterà un programma dedicato alle musiche dei grandi capolavori del cinema internazionale.
Il repertorio comprenderà celebri composizioni dei più importanti autori di colonne sonore, offrendo al pubblico un viaggio musicale attraverso pellicole che hanno segnato la storia del grande schermo.
Il programma prevede medley sinfonici dedicati ai geni assoluti della colonna sonora: le note immortali e avvolgenti di Ennio Morricone, le melodie poetiche di Nicola Piovani e i temi iconici di Nino Rota! Un viaggio musicale da brividi, che riporterà sul palco le atmosfere dei film più amati di sempre.
INFO EVENTO
venerdì 25 settembre 2026 | ore 20.30
Teatro Comunale Luciani
Piazza Vittorio Emanuele II | Acquaviva delle Fonti (BA)
Biglietti qui: https://bit.ly/NOTEDAOSCAR
e al botteghino del Teatro Luciani, aperto il giorno di spettacolo a partire dalle ore 17.00
BIGLIETTO INTERO: 15,00€
Biglietto ridotto (disponibile solo al botteghino): 13,00€ (OVER65, UNDER12, accompagnatori di persone con disabilità)
INFO SMS/WhatsApp: 329 649 9552
INFO persone con disabilità SMS/WhatsApp 380 101 3469
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