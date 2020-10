A Mottola un tocco di Napoli

Sabato concerto omaggio alla canzone partenopea con Chimenti e Real Duo.

MOTTOLA (TA) – Il repertorio è di quelli che hanno fatto la storia della musica italiana, interpretato per l’occasione da artisti d’eccezione, che da anni si esibiscono sulla scena nazionale e internazionale. Ecco sabato 24 ottobre a Mottola (ore 20 nella chiesa Cristiana Evangelica Battista) sullo stesso palco Tommaso Chimenti e il Real Duo per un omaggio alla canzone classica napoletana. Voce, chitarra e mandolino nella serata “Real…mente Napoli” all’insegna di canzoni universali che appartengono alla memoria collettiva. Musica e poesia in grado di regalare suggestioni uniche.

“Caruso”, “Reginella”, “Era de maggio”, “Funiculì Funiculà”, solo per fare qualche esempio, si alterneranno a brani più ricercati come “Palomma ‘e notte” e “Dduje Paravise” in un evento che si preannuncia ricchissimo di emozioni. In scaletta venti grandi classici che attraversano uno spaccato della storia musicale del Bel Paese. Tutto questo con una formazione davvero unica. A cominciare dallo stesso Chimenti che ha da sempre guardato con interesse alla musica popolare partenopea, al punto da esibirsi svariate volte con Roberto Murolo a partire dagli anni ’80. Per lui poi una serie di esperienze con orchestre lirico-sinfoniche, anche con la direzione del Maestro Paolo Lepore. Due anni fa l’applauditissimo concerto all’Auditorium La Vallisa, condividendo il palco con la grande interprete Consiglia Licciardi e la sua formazione.

E, per questo omaggio alla canzone napoletana, i suoi compagni di avventura saranno Luciano Damiani al mandolino e Michele Libraro alla chitarra che, con il loro Real Duo, hanno stimolato la creatività di compositori come Roland Dyens, Jorge Cardoso, Daniel Binelli e Peppino D’Agostino che hanno scritto e dedicato loro alcune opere. Il Real Duo è nato nel 2003 in occasione del primo concerto al Festival “Guitarra Instrumental” di Madrid. Da quel momento, una serie di esibizioni in Messico, Argentina, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Germania, Olanda, Francia, Austria, Grecia, Repubblica Ceca, Montenegro e ovviamente Italia. Qui il duo si è fatto apprezzare nei Festival più prestigiosi: da Roma a Ravello, passando per Siracusa, Mottola, Capri e Gubbio. Lo scorso anno, è stato invitato ad esibirsi alla serata inaugurale di Matera capitale Europea della cultura 2019 con Gigi Proietti, Stefano Bollani, Rocco Papaleo e Skin.

E, in occasione di questo connubio artistico, protagoniste indiscusse saranno melodie immortali. «Da “Maria Mari”, a “Voce ‘e notte” – spiegano i promotori- un susseguirsi crescente di brani vocali e strumentali, come la travolgente “Tarantella di Calace” o la nostalgica “Torna a Surriento”: trascrizioni eleganti e delicate che arricchiscono di colori queste musiche indimenticabili».

Il concerto è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 347.6406456. È organizzato dall’associazione Accademia della Chitarra e supportato da Regione Puglia (assessorato Industria turistica e culturale con il fondo Custodiamo la cultura) e Teatro Pubblico Pugliese. La chiesa si trova in via Palagianello 81, a Mottola. La serata si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid.