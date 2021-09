A Manduria la presentazione del libro del Senatore Dario Stefano e Donatella Cinelli Colombini “Turismo del vino in Italia”

MANDURIA (TA) – Sabato 18 settembre alle ore 17,30 presso Masseria Cuturi a Manduria, sarà presentato il libro del Senatore Dario Stefano e Donatella Cinelli Colombini “Turismo del vino in Italia. Storia, normativa e buone pratiche”.

Il libro assume un ruolo strategico sia per l’importanza che la Puglia riveste nel panorama enoturistico con un trend in costante crescita e che non consente di farsi trovare impreparati rispetto alle sfide globali, e sia per il delicato momento che impone una forte attenzione alle nuove esigenze determinate dall’emergenza Covid.

Con grande competenza ma anche in maniera fluida e chiara si affronta l’inquadramento normativo e concettuale dell’enoturismo descrivendone la storia e seguendo l’iter che ha portato alla normativa nazionale oggi in vigore e che dovrebbe portare il settore a sviluppare al meglio le sue eccellenze territoriali. Un focus particolare è poi destinato agli imprenditori del settore affinché riescano a collocare la loro azienda tra le wine destination più frequentate e per organizzare l’attività secondo i criteri più efficaci.

Interviene l’autore Senatore Dario Stefano con la moderazione di Rosaria Bianco, giornalista e food blogger.

La location di Cuturi, culla del Primitivo, rappresenta il luogo ideale per dialogare di vino e turismo nella cornice suggestiva della Masseria seicentesca che regala panorami di vigne, ulivi, macchia mediterranea a perdita d’occhio e che ha fatto propria la mission di una ospitalità vino centrica e di una produzione biologica di eccellenza.

Al termine della serata sarà offerto un aperitivo con vini della produzione Cuturi. L’incontro sarà svolto in ottemperanza alle norme di prevenzione COVID 19.