A Lecce la presentazione ufficiale del libro “Puglia Quante storie 3”

Il volume verrà presentato nell’ambito della rassegna “EXTRA CONVITTO – Più lib(e)ri in Piazza”. Martedì 25 agosto ore 19.00

LECCE – Verrà presentato martedì 25 agosto, alle 19.00, nella suggestiva Piazzetta Carducci di Lecce, il libro “Puglia Quante Storie 3”, edito da I libri di Icaro. L’evento rientra nell’ambito della rassegna “EXTRA CONVITTO – Più lib(e)ri in Piazza” promossa dal Polo Biblio-museale e dalla Regione Puglia. Ad aprire la serata Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale Regione Puglia.

Il libro raccoglie dieci storie ambientate in Puglia, nate dal concorso letterario omonimo, giunto alla sua terza edizione e nel quale si è chiesto ai partecipanti di redigere un racconto con l’unico obbligo di ambientarlo nel territorio pugliese, tentando di far conoscere le sue bellezze attraverso un libro. Il risultato è un vero e proprio viaggio letterario tra i paesaggi e gli usi e i costumi della Puglia, dove tanto è rimasto incontaminato, come la storia, l’arte, le tradizioni. Racconti che possono prendere vita solo in questa splendida regione, in cui si fondono realtà e immaginazione, che toccano diversi generi, ma accomunati dall’amore per la propria terra da parte chi le ha pensate e messe nero su bianco. Gli autori di questo libro sono stati selezionati da un’apposita giuria tecnica tra i tanti partecipanti al concorso letterario “Puglia quante storie 3”, indetto dalla casa editrice I libri di Icaro. Dieci nomi, tutti di origini pugliesi, che, attraverso storie avvincenti, raccontano la bellezza della loro regione. A comporre la decade sono: Federica Capozzo di Casamassima (BA) con “Radici nere”, Marco Sebastio di Taranto con “Il cantastorie di Otranto”, Letizia Rita Stefanelli di Neviano (LE) con “Vacanze al mare”, Giulia Reale di Novoli (LE) con “L’elisir della gioia”, Annalaura Littero di San Severo (FG) con “La terra dei non ricordi”, Silvia De Lorenzis di Galatina (LE) con “Il rumore del silenzio”, Maria Colagrossi di Lucera (FG) con “Incontrando silenzio”, Antonella Tamiano di Campi Salentina (LE) con “Anima blu”, Antonella Racano di Foggia con “Fotogrammi” ed Elisa Pastore di Nardò (LE) con “Santu Paulu”.

L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Lecce, dalla Provincia di Brindisi, dalla Provincia di Taranto, dalla Provincia e dal Comune di Foggia.